Попри війну 85% банківських відділень по всій Україні працюють стабільно — Finance.ua

Попри війну 85% банківських відділень по всій Україні працюють стабільно Вчора 15:50 — Казна та Політика

Попри війну 85% банківських відділень по всій Україні працюють стабільно

За майже п’ять місяців війни банківська система вистояла, з ринку виведені лише три банки. Всі данні клієнтів переведені у хмарні сховища, що дозволяє відбивати кібератаки ворога.

Про це на брифінгу повідомила голова Ради незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

«Ми розуміємо, що внаслідок повномасштабного вторгнення ВВП України впале майже на 40%, інфляція буде в рази перевищувати запланований рівень. Проте банківська система продовжує демонструвати феноменальну стійкість... Банки зберігають ліквідність. Навіть продовжують кредитувати... Це прецедент для всього світу», — заявила вона.

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За її словами, за майже п’ять місяців війни з ринку було виведено лише три банки. З них два банки — це дочірні установи російських банків. Ще один банк мав проблеми ще задовго до воєнних дій.

«Ми безперебійно працюємо в регіонах, де забезпечена безпека клієнтів. Тоді, як на початку березня працювали лише 21% відділень в зоні бойових дій чи поблизу них. Загалом в Україні — 60%. Станом на середину червня та завдяки деокупації північних областей зараз працює 85% відділень. Нам вдалося вистояти внаслідок численних кібератак, які продовжуються... Дані переведені у хмарні сховища, вони надійно працюють», — підсумувала Олена Коробкова.

Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

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