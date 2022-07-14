Найбільш ефективні банки в перші три місяці повномасштабної війни (дослідження) — Finance.ua

Найбільш ефективні банки в перші три місяці повномасштабної війни (дослідження) Вчора 11:01 — Кредит&Депозит

Найбільш ефективні банки в перші три місяці повномасштабної війни (дослідження)

Протягом перших трьох місяців повномасштабної агресії росії проти України найкращі результати за показником Cost-to-Income ratio, відношення операційних витрат до операційних доходів, показали Ідея банк , Сітібанк, Укрексімбанк, А-Банк та Комерційний Індустріальний Банк.

Про це йдеться в аналітичній записці Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Що означає цей показник

Операційна ефективність банків вимірюється показником Cost-to-Income ratio (CIR, відношення операційних витрат до операційних доходів). Він демонструє, скільки коштів має витратити банк, аби заробити одну гривню.

Так, наприклад, CIR 50% означає, що, аби отримати гривню доходів, банк витратив 50 копійок на зарплати персоналу, винагороду керівників, обладнання, маркетинг рекламу тощо. Менше значення показника свідчить про більш високу операційну ефективність. «Безпечним» з точки зору операційної самостійності банка показником у світовій практиці вважається CIR<70%.

Результати дослідження

Ідея Банк — 21% (у 2021 році — 32%) Сітібанк — 27% (у 2021 році — 14%) Укрексімбанк — 28% (37%) А-Банк — 31% (49%) Банк «КІБ» — 32% (59%).

Окрім них, у першій десятці банків з найвищою операційною ефективністю — банк «Південний», Таскомбанк, ПУМБ, ПриватБанк та банк «Авангард».

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Загалом по банківській системі України Cost-to-Income ratio за березнь-травень 2022 покращився до 48,9% з 54,8% за підсумками 2021 року. Це високий показник, він значно кращий, ніж показники минулих років і значення CIR для 100 найзначущіших банків Євросоюзу.

Що це означає? Разом з тим, така висока ефективність стала результатом насамперед завищення багатьма банками процентних доходів — банки нараховували процентні доходи в обсягах, значно вищих, ніж фактично отримували.

Надалі у 2022 році експерти CASE Україна прогнозують значне зниження операційної ефективності банківської системи.

Головним фактором буде погіршення якості позичальників під час відкритої фази війни, визнання банками реального стану справ позичальників та відповідного кредитного ризику. Також для банків значно зросте вартість фондування (насамперед, депозитів населення та рефінансування НБУ) через інфляцію.

Показники ефективності кожного із 67 платоспроможних банків України (крім Полікомбанку) за перші три місяці повномасштабної агресії та додаткову інформацію щодо банква можна знайти за посиланням.

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