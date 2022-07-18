У Мінцифри анонсували автоматичну реєстрацію ТОВ для фізосіб — Finance.ua
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У Мінцифри анонсували автоматичну реєстрацію ТОВ для фізосіб

Казна та Політика
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував послугу автоматичної реєстрації ТОВ для фізосіб — запускають бета-тестування нової послуги.
Про це Федоров написав у Telegram.
"Ми віримо в Україну, як країну підприємців та робимо все, щоб максимально спростити комунікацію бізнесу з державою. Всі державні послуги мають бути простими, швидкими та людяними.
Автоматичні послуги не тільки зручні для людей, але і допомагають зекономити час державних реєстраторів. Ми порахували, що у минулому році завдяки автоФОП держреєстратори зекономили 7,2 року часу. Адже раніше на заповлення однієї заявки витрачали 21 хвилину", — зазначив міністр.
За його словами, автоматизація реєстрації ТОВ для фізичних осіб — наступний логічний крок.
Тим, хто готовий взяти участь у бета-тестуванні нової послуги, варто перейти за посиланням.
Скористатися послугою зможуть громадяни України від 18 років, які мають податковий номер та УНЗР (унікальний номер запису у реєстрі).
За матеріалами:
Економічна Правда
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