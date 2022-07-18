Президент підписав закони про податкові та митні стимули для індустріальних парків — Finance.ua

Президент підписав закони про податкові та митні стимули для індустріальних парків Вчора 15:33 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав закони № 5688 та № 5689, які передбачають податкові та митні стимули для індустріальних парків, затверджені Верховною Радою 21 червня.

Про це повідомив один із співавторів законопроектів народний депутат Дмитро Кисилевський у Фейсбуці

«З ухваленням цих двох законопроектів (5688 та 5689), і одного перед цим минулого року (4416-1), ми сформували пакет базового законодавства для індустріальних парків, застосування якого дозволить вирішити три важливі проблеми промислового інвестора: земля, підключення до мереж, вартість основного виробничого обладнання», — зазначив Кисилевський.

Згідно з підписаними законами, резиденти індустріальних парків отримають низку заходів державного стимулювання:

звільнення від імпортного ПДВ та мита на обладнання за переліком кодів УКТЗЕД;

звільнення від податку на прибуток на 10 років за переліком видів діяльності;

право органів місцевого самоврядування надавати пільги з місцевих податків.

При цьому обладнання, що ввозиться, має використовуватися виключно в межах ІП без права надання в оренду, лізинг або передачу в користування на будь-яких інших умовах строком на 5 років. Звільнення з прибуток дозволяється за умови реінвестування частини прибутку, еквівалентної розміру податку на прибуток; не можна нараховувати та виплачувати дивіденди.

Зазначається, що такі стимули отримує окрема юридична особа, яка фізично та юридично перебуває всередині парку.

«В умовах війни важливою є роль індустріальних парків: створення умов для релокації промислових підприємств зі східних областей. Нові податкові та митні стимули здатні створити гідну альтернативу для бізнесу, який планував перенести виробничі потужності за межі України. Але насамперед індустріальні парки — довгостроковий інструмент економічного розвитку. Досвід наших сусідів — Туреччини, Угорщини, Польщі та багатьох інших країн — вказує, що вже за кілька років ІП генеруватимуть левову частку промислового виробництва», — наголосив депутат.

Укрінформ За матеріалами:

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