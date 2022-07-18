Зеленський підписав проєкт закону про оптимізацію трудових відносин — Finance.ua

Зеленський підписав проєкт закону про оптимізацію трудових відносин Вчора 12:03 — Технології&Авто

Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7251 щодо оптимізації трудових відносин. Він передбачає зокрема і те, що освітяни зможуть мати 56 днів відпустки під час воєнного стану.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що передбачає документ

Документ передбачає диджиталізацію документообігу у трудовій сфері. Окрім того, проєкт закону передбачає збільшення тривалості робочого тижня на об’єктах критичної інфраструктури.

Згідно з новими змінами нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена роботодавцем лише для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури, до 60 годин на тиждень, а для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу — до 40 годин на тиждень.

Також документ запроваджує додаткову підставу для звільнення працівника — неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також ввести особливу процедуру вивільнення таких працівників.

Роботодавців також звільнять від виплати середнього заробітку мобілізованим працівникам. За призваними працівниками зберігатиметься місце роботи і посада на підприємстві.

Крім того, роботодавець зможе відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

Довідка Finance.ua:

роботодавець зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру зарплати;

наприкінці червня уряд ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не знайшли роботу, залучатимуться до суспільно корисних робіт — розбору завалів, будівництва, доброустрію тощо;

якщо ви випадково загубили або пошкодили трудову книжку, її можна відновити.

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MMR За матеріалами:

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