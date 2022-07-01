Відновлення трудової книжки: куди звертатися — Finance.ua

Відновлення трудової книжки: куди звертатися Вчора 09:13 — Особисті фінанси

Відновлення трудової книжки: куди звертатися

Трудова книжка є одним із найважливіших документів громадянина, бо підтверджує його трудову діяльність та встановлює загальний, безперервний й спеціальний стаж.

Про це пишуть Факти ICTV.

Що робити при втраті трудової книжки

Ставитись до цього документа потрібно вкрай уважно. Якщо ви випадково загубили або пошкодили трудову книжку, її можна відновити.

В першу чергу, зверніться за місцем останньої роботи. Напишіть заяву про втрату документу. Не пізніше ніж за 15 днів після заяви, роботодавець має видати вам нову трудову з написом Дублікат.

Зважайте на те, що в умовах воєнного стану строки можуть бути інші.

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Загалом, цей дублікат не відрізняється від звичайної трудової книжки. Заповнюється він за загальними правилами.

Також дублікат трудової буде містити записи про загальний стаж роботи.

Загальний стаж, не підтверджений документами, записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення на якому підприємстві, в які періоди часу і на яких посадах працював власник трудової книжки.

Якщо необхідно мати перелік займаних посад та точну інформацію про кожну роботу —зверніться до попередніх працедавців із заявою.

Минулі роботодавці мають надати довідки, що підтверджуватимуть ваш загальний стаж.

Якщо підприємство, на якому ви працювали, вже ліквідовано, ви можете надіслати запит до архіву. Довідка з архіву видається протягом тридцяти днів.

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Отримавши усі уточнюючі документи, вам потрібно подати заяву про видачу дублікату трудової книжки за останнім місцем працевлаштування і підтвердити свій попередній стаж роботи.

Відновлення через Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України має на своєму електронному порталі сервіс Електронна трудова книжка.

Насправді, це зручний сервіс, який дозволяє дізнаватись детальну інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески.

У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі.

Аби дізнатися усю інформацію про стаж роботи, вам потрібно:

перейти на портал ПФУ;

увійти за допомогою цифрового електронного підпису — його можна безкоштовно отримати в одному з акредитованих центрів, онлайн або просто звернувшись до Пенсійного Фонду;

у списку АЦСК оберіть місце, де ви отримували свій електронний підпис;

введіть пароль.

Далі вам потрібно знайти пункт Електронна трудова книжка. У розділі Записи трудової книжки ви побачите усю інформацію про трудові відносини та стаж.

Проте такий спосіб можливий лише для тих, хто у минулому подавав скан-копії усіх документів до електронного порталу.

Якщо ж ви цього не робили, інформація про стаж в Електронній трудовій книжці буде відсутня.

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