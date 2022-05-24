Як повинні зберігатися трудові книжки під час війни, та чи потрібно їх видавати на руки — Finance.ua

Як повинні зберігатися трудові книжки під час війни, та чи потрібно їх видавати на руки

Вчора 08:37 — Особисті фінанси

Як повинні зберігатися трудові книжки під час війни, та чи потрібно їх видавати на руки, pon.org.ua

Війна визначає для роботодавців особливі умови, які великою мірою стосуються зберігання документів, зокрема трудових книжок. Цілком зрозумілі побоювання співробітників щодо надійності такого зберігання, враховуючи те, як швидко й жахливо розвивалися події на початку російської агресії. Проте у будь-якій ситуації треба діяти, перш за все, відповідно до вимог закону, а як саме — розповіли експерти бюро правової допомоги.

Жодних особливих умов зберігання трудових книжок працівників правовий режим воєнного стану не визначає. Змін з цього приводу законодавство не містить:

зберігати трудові книжки працівників має підприємство, на якому вони працюють;

видавати трудову книжку потрібно обов’язково лише у випадку, якщо працівник звільняється. Це передбачає пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року № 301 «Про трудові книжки працівників».

Працівник має поставити підпис про отримання трудової книжки:

в особовій картці (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 № 495/656);

у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Підстава — пункт 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.



Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладено на керівника підприємства, установи, організації.

Електронні трудові

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (набрав чинності 10.06.2021) передбачено нові правила обліку трудової діяльності працівника, у тому числі запроваджено електронний облік трудової діяльності.

Після того як Пенсійний фонд України завершить роботи щодо включення відомостей про трудову діяльність працівників до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, трудові книжки видаються працівникам особисто під підпис. Ці роботи мають бути виконані протягом 5 років (до 10.06.2026).

Роботодавець на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України вносить дані в розділі «Відомості про трудові відносини робітника» про найманого працівника та завантажує скановані кольорові копії усіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та відповідних документів, що також підтверджують стаж (це можуть бути також документи про набуття освіти, свідоцтво про народження дитини (для жінок), військовий квиток тощо).

Після подання роботодавцем необхідних даних та завантаження документів, Пенсійним фондом України проводиться перевірка та в разі відсутності зауважень паперова версія стає непотрібною, і буде зберігатися в працівника або вестися паралельно з електронною версією, якщо цього забажає працівник.

Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України з 10.06.2021 облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі, трудова книжка зберігається у працівника, а обов’язок роботодавця вносити записи до трудової книжки здійснюється лише на вимогу працівника.

Як же діяти в умовах воєнного стану

Державна служба України з питань праці у своїх роз’ясненнях від 17.06.2021 зазначила, що видавати працівникам трудові книжки, які зберігаються у роботодавця, підстав немає. В той же час, відсутні підстави відмовити працівнику у видачі такої трудової книжки на його вимогу. Таку вимогу бажано оформити у вигляді заяви.

У випадку видачи трудової книжки працівнику на його вимогу, працедавець знімає з себе відповідальність за збереження трудової книжки. Робиться це в інтересах працівника, який може через небезпеку змінити місце проживання, виїхати, влаштуватись за строковим трудовим договором за сумісництвом тощо. І краще, якщо трудова книжка буде у нього на руках.

Правильно зробити це за таким алгоритмом:

працівник звертається до роботодавця з заявою, в якій просить видати йому трудову книжку з обґрунтуванням необхідності такої видачі;

роботодавець заводить додатковий журнал обліку тимчасово виданих трудових книжок (довільної форми), де працівник розписується в отриманні та поверненні трудової книжки.



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