Як безробітних залучають на суспільно корисні роботи — Finance.ua

Як безробітних залучають на суспільно корисні роботи Вчора 10:34 — Особисті фінанси

Наприкінці червня уряд ухвалив постанову , згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не знайшли роботу, залучатимуться до суспільно корисних робіт — розбору завалів, будівництва, доброустрію тощо.

«Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні — визначатиме місцева влада», — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Утім, робитимуть вони це все не безкоштовно — таким людям платитимуть мінімальну зарплату, тобто 6 500 грн.

Як пояснюють в уряді, це зроблено, щоб усунути практику, коли люди отримують виплати з безробіття, але не приймають пропозиції роботи.

«В умовах воєнного часу у держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати та захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту», — наголосив Шмигаль.

Фінансовий аналітик, економіст Олексій Кущ каже, що в умовах війни система державної гарантії праці може сформувати масову зайнятість населення.

Формат державної гарантії праці або так званого Внутрішнього трудового фронту був започаткований в США. Під час Другої світової війни завдяки Внутрішньому трудовому фронту США забезпечили майже повну зайнятість населення. Наслідки Великої депресії 30-х років минулого століття вони подолали саме під час Другої світової війни. Внутрішній трудовий фронт — це один з елементів мобілізаційної економіки, коли економіка та її ресурси, зокрема трудові мобілізуються на досягнення певних стратегічних цілей. У нас є перспективи створення такого трудового фронту, — фінансовий аналітик, економіст Олексій Кущ.

Але, наголошує Олексій Кущ, важливо, щоб створення трудового фронту не стало ширмою для позбавлення людей виплат по безробіттю.

Щоб отримати статус безробітного потрібно звернутися до Державного центру зайнятості з відповідною заявою. Це можна зробити особисто, прийшовши у відділення, якщо йдеться про безпечні території, або ж подати заяву онлайн через відповідні месенджери, які використовує Центр зайнятості:

«Статус безробітного ми надаємо з моменту подання особою заявки на реєстрацію. Відповідно це відбувається в той же день. І з першого ж дня призначається виплата допомоги по безробіттю. Вона розраховується індивідуально та залежить від страхового стажу, професійного досвіду та рівня заробітної плати», — пояснює Олена Мельник.

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