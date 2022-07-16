Довідка про зарплату в період війни: чи може роботодавець відмовитись видавати — Finance.ua
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Довідка про зарплату в період війни: чи може роботодавець відмовитись видавати

Особисті фінанси
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Чи може роботодавець відмовити працівникові у наданні довідки про роботу та зарплату у період воєнного стану.
Про це розказали в ГУ Держпраці у Дніпровському регіоні.
Фахівці управління вказують, що роботодавець не може відмовити.
Адже ст. 49 КЗпП зобов’язує роботодавця видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру зарплати.
Нагадаємо, на період дії воєнного стану деякі норми колективного договору з ініціативи роботодавця можуть змінюватися. Нині заробітна плата, доплати і премії регулюються чинним законодавством і колективним договором.

Довідка Finance.ua:

  • внутрішньо переміщена особа (ВПО) має право працевлаштуватися на іншому підприємстві, якщо не звільнена з попереднього місця роботи;
  • українцям дозволили на час війни забирати у роботодавця трудові книжки та зберігати їх самостійно. Зазвичай трудові книжки видають лише у разі звільнення. Тепер для цього достатньо письмово звернутися до роботодавця.
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За матеріалами:
Finance.ua
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