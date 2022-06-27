Як отримати допомогу по частковому безробіттю: порядок, умови, тривалість — Finance.ua

Як отримати допомогу по частковому безробіттю: порядок, умови, тривалість Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Як отримати допомогу по частковому безробіттю: порядок, умови, тривалість

24 червня 2022 року набула чинності Постанова Уряду № 702, якою затверджено Порядок надання допомоги по частковому безробіттю. Експерти Державного центру зайнятості розповіли деталі порядку, умов, тривалості виплати допомоги по частковому безробіттю.

Хто може отримати допомогу?

Застраховані особи (працівники та ФОП) у разі втрати ними частини заробітної плати через зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Які умови:

​зупинення виробництва продукції не менш як 20 відсотків чисельності працівників роботодавця;

рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП, становить 30 і більше відсотків на місяць;

відсутність у роботодавця або ФОП, яка є застрахованою особою, заборгованості із виплати заробітної плати та сплати ЄВ або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом шести місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

сплата роботодавцем за кожного працівника або фізичною особою — підприємцем, яка є застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

роботодавець не є фондом соціального страхування.

Хто надає допомогу? Допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості за зверненням роботодавця або ФОП.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини. Важливо: допомога не виплачується співробітникам, які працюють за сумісництвом.

Виплата не здійснюється працівникові в період простою та відпустки без збереження заробітної плати і в разі призупинення трудових відносин.

Тривалість виплати

Допомога надається роботодавцям для виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам, а також ФОП, які є застрахованими особами, на строк зупинення виробництва продукції, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Перелік документів

Роботодавець або ФОП подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги по частковому безробіттю:

в електронній формі з цифровим підписом на адресу офіційної електронної пошти центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності;

у паперовій формі — особисто до центру зайнятості.

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості.

До заяви додають:

роботодавець — відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу (згідно з Порядком, за формою згідно з додатком 1);

фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою та звертається по отримання допомоги, — відомості про себе за формою згідно з додатком 2.

У разі подання відомостей про себе та найманих працівників фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2.

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