Фінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану: що це означає — Finance.ua

Фінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану: що це означає Вчора 15:00 — Казна та Політика

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України рекомендуватиме парламенту прийняти законопроект № 7465-1. Проект стосується особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні

Про це повідомляє голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Проєкт передбачає:

— надання Національному банку України право вести рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;

— доповнення функції НБУ щодо участі в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;

— наділення наглядової ради кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності;

— надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої нормативно-правові акти за спрощеною процедурою для виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків в умовах воєнного стану;

— часткове відновлення подання піднаглядними Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особами звітності (іншої, ніж фінансова та аудиторська), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.

Нагадаємо, Верховна рада 9 липня ухвалила в першому читанні законопроект про списання боргів за кредитам на майно громадян, знищене під час війни.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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