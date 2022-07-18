Фінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану: що це означає — Finance.ua
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Фінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану: що це означає

Казна та Політика
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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України рекомендуватиме парламенту прийняти законопроект № 7465-1. Проект стосується особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні
Про це повідомляє голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.
Проєкт передбачає:
  • — надання Національному банку України право вести рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;
  • — доповнення функції НБУ щодо участі в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;
  • — наділення наглядової ради кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності;
  • — надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої нормативно-правові акти за спрощеною процедурою для виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків в умовах воєнного стану;
  • — часткове відновлення подання піднаглядними Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особами звітності (іншої, ніж фінансова та аудиторська), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.
Нагадаємо, Верховна рада 9 липня ухвалила в першому читанні законопроект про списання боргів за кредитам на майно громадян, знищене під час війни.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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