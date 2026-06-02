Що таке work-life balance та як це змінює ринок праці Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Що таке work-life balance та як це змінює ринок праці

Ринок праці змінюється: нове покоління спеціалістів більше не хоче жити в режимі, де робота дорівнює всьому життю. Ігнорувати це бізнес уже не може.

Ще 10 років тому фраза «я не готовий працювати після 19:00» могла поставити хрест на кар’єрі. Сьогодні — це дедалі частіше ознака здорових кордонів, а не «відсутності мотивації», пише work.ua. Ще10 років тому фраза «я не готовий працювати після 19:00» могла поставити хрест на кар’єрі. Сьогодні — це дедалі частіше ознака здорових кордонів, а не «відсутності мотивації», пише

Work-life balance

Він перестав бути приємною «плюшкою» в описі вакансії. Очікування кандидатів кардинально змінилися, і сьогодні навіть високі зарплати не гарантують залученості й довгострокової лояльності. Що саме відбувається на ринку праці та як компаніям адаптуватися, щоб не втрачати сильних фахівців?

Не хочуть «жити на роботі»

Постійна нестабільність і хронічний стрес останніх років зруйнували культ «успішного успіху». Овертайми більше не романтизують, а статус «вічно зайнятий» викликає не захоплення, а співчуття. Люди втомилися грати в супергероїв. Вони почали відкрито говорити про вигорання й повертати роботі її адекватне місце в житті — як засобу, а не єдиної мети.

Сьогодні кандидат оцінює не лише офер, а й спосіб життя, який стоїть за ним. Саме тому баланс між роботою та особистим простором перестав бути бонусом — це нова базова потреба.

Економіка вигорання

Багато бізнесів досі живуть старими уявленнями й вважають, що хороший працівник — це той, хто завжди онлайн. Компанії підтримують токсичну культуру «героїзму» та очікують миттєвих відповідей у робочих чатах навіть у неробочий час. Але постійна доступність не дорівнює продуктивності.

У кожній компанії є свій «герой» — назвімо його «найзручнішим» співробітником. Це людина, яка відповідає в чатах о другій ночі, безвідмовно закриває чужі завдання й ніколи не каже керівництву «ні». Менеджмент зазвичай ставить таких людей у приклад усій команді.

Проте сценарій майже завжди однаковий: за рік такий супермен чи супервумен повністю вигорає, починає ненавидіти колись улюблену професію і звільняється.

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Кандидати також навчилися швидко зчитувати реальну культуру компанії. Ось кілька головних «червоних прапорців»:

У вакансії вимагають «надвисоку стресостійкість» та вміння працювати в режимі постійної багатозадачності. Найчастіше це означає хаос у процесах.

Рекрутер надто активно повторює: «Ми всі тут — як одна родина». На практиці це нерідко означає відсутність особистих кордонів.

Фідбек або офер приходить у суботу пізно ввечері. Це сигнал, що керівництво працює без вихідних і підсвідомо чекатиме цього від команди.

Work-life balance ≠ працювати менше

Головне упередження керівників «старої школи» полягає в тому, що баланс нібито означає небажання працювати. Насправді баланс — це не про «нічого не робити», а про стабільну ефективність без хронічного виснаження.

Коли бізнес вимагає бути онлайн 24/7, він отримує не надпродуктивність, а нові приховані тенденції.

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Перша — quiet quitting («тихе звільнення»), коли людина виконує рівно стільки, щоб її не звільнили, повністю вимикаючи ініціативу.

Друга — quiet onlining, або імітація присутності: працівники використовують спеціальні додатки чи девайси для руху мишки, щоб статус у месенджерах завжди залишався зеленим.

Замість реальної роботи люди витрачають енергію на те, щоб здаватися зайнятими.

Водночас співробітники можуть залишатися амбітними, досягати сильних результатів і без культу перепрацювань. Ба більше, повноцінний відпочинок напряму впливає на креативність. Втомлений працівник не стане ефективнішим від ще одного дзвінка о 22:30.

Що компанії можуть зробити

Не романтизувати перепрацювання. Якщо людина регулярно працює до ночі, це привід переглянути розподіл завдань, а не хвалити її за «героїзм».

Якщо людина регулярно працює до ночі, це привід переглянути розподіл завдань, а не хвалити її за «героїзм». Впровадити асинхронну комунікацію. Якщо повідомлення не позначене як критичне, відповідь може зачекати до робочого часу.

Якщо повідомлення не позначене як критичне, відповідь може зачекати до робочого часу. Показувати приклад на рівні менеджменту. Якщо керівник пише команді о першій ночі, жодна лекція про психічне здоров’я не спрацює.

Якщо керівник пише команді о першій ночі, жодна лекція про психічне здоров’я не спрацює. Оцінювати результат, а не постійну присутність онлайн. Якщо задача виконана якісно та вчасно, не має значення, коли саме працівник закрив ноутбук.

Якщо задача виконана якісно та вчасно, не має значення, коли саме працівник закрив ноутбук. Регулярно говорити про навантаження. Вигорання не виникає раптово — його можна помітити й попередити заздалегідь.

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