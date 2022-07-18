Рада підтримала заборону на стягнення боргів за комуналку — Finance.ua

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Рада підтримала заборону на стягнення боргів за комуналку

Казна та Політика
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Рада підтримала заборону на стягнення боргів за комуналку
Рада підтримала заборону на стягнення боргів за комуналку
Верховна Рада проголосувала за основу за Закон про внесення зміни до пункту 10-2 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» щодо виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.
За законопроєкт 7531 у першому читанні проголосували 287 нардепів.
Законом вносяться зміни до пункту 102 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження».
«Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги», — зазначається в пояснювальній записці.
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На період дії воєнного стану зупиняється «вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органи військового управління, з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних Сил України, рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги», — написано в законі.
Зазначається, що закон «сприятиме захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану».
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За матеріалами:
lb.ua
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