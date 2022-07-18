Україна може приєднатися до єдиної європейської системи роумінгу — Finance.ua
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Україна може приєднатися до єдиної європейської системи роумінгу

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Україна може стати частиною єдиної зони роумінгу та платіжного простору SEPA. Принаймні, на це розраховує українська влада, вважає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Подальші кроки для інтеграції України в Європейський Союз обговорили під час відеорозмови з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Україна розраховує на укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА), приєднання до системи спільного транзиту NCTS, єдиної зони роумінгу та єдиної зони платіжного простору SEPA», — йдеться у повідомленні глави уряду.
Це дасть можливість українцям та європейцям телефонувати без додаткових витрат. Також жителі України зможуть користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами. А приєднання до Єдиної зони платежів дозволить переказувати гроші у євро без комісій.
За матеріалами:
ITsider.
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