З початку війни обсяги банківських вкладів від 10 000 до 200 000 грн зросли на 22% – НАБУ — Finance.ua

З початку війни обсяги банківських вкладів від 10 000 до 200 000 грн зросли на 22% – НАБУ Вчора 16:02 — Кредит&Депозит

З початку війни обсяги банківських вкладів від 10 000 до 200 000 грн зросли на 22% – НАБУ

Обсяги депозитів в українських банках з початку повномасштабного вторгнення російського агресора зросли, оскільки українці продовжують довіряти банківській системі.

Про це заявила голова НАБУ Олена Коробкова.

Як повідомила на брифінгу у «Медіацентрі Україна» голова Ради Незалежної асоціації банків України, з початку війни обсяги внесків від 10 000 до 200 000 гривень в українських банках зросли на 22%. У той же час депозити понад 200 000 гривень зросли майже на 11%.

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«Дуже своєчасним було рішення на 100% гарантувати усі внески. Цю ініціативу дуже добре сприйняли банки і клієнти», — констатує Олена Коробкова.

За словами голови НАБУ, на сьогоднішній день банківська система України демонструє стабільність: у країні функціонує 85% відділень банків.

«Ми успішно протистоїмо викликам, банки працюють безперебійно, підтримують ліквідність і навіть продовжують кредитувати», — зазначає голова Ради Незалежної асоціації банків України.

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При цьому, за словами Олени Коробкової, сукупний обсяг втрат українських банків у рамках операційного ризику через війну на сьогоднішній день становить близько 6,6 млрд гривень. Ця сума, додають до НАБУ, може зростати.

Варто зазначити, що через вторгнення російського агресора Україна особливо гостро відчуває інфляційний тиск. Хоча поточний інфляційний сплеск став викликом не лише для нашої країни, але й для всього світу.

«У червні цього року споживча інфляція у річному вимірі прискорилася до 21,5%. Якщо порівнювати, то у травні вона була 18%. У місячному розмірі ціни зросли на 3,1%», — наголосила голова Ради Незалежної асоціації банків України.

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