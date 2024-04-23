День фінансів: прогнози щодо економіки України, курс валюти перед Великоднем, найпоширеніша банкнота — Finance.ua

День фінансів: прогнози щодо економіки України, курс валюти перед Великоднем, найпоширеніша банкнота Сьогодні 17:30

У вівторок, 23 квітня, йшлося про такі важливі речі:

Економіка України. Чого чекати. Незважаючи на всі проблеми, породжені війною, Незважаючи на всі проблеми, породжені війною, позитивна динаміка за ключовими макроекономічними показниками є свідченням пристосованості економіки до умов війни й поступового її переналаштування. Наразі експерти у своїх прогнозних сценаріях розділилися на дві групи: одна група включає оптимістично налаштованих експертів, які виходять з того, що війна закінчиться у 2024 році, а інша група експертів припускає, що війна може тривати довше.

Курс долара перед Великоднем. Перед святами найчастіше курс долара починає зростати. Одна з причин — українці, готуючись до святкування, більше Перед святами найчастіше курс долара починає зростати. Одна з причин — українці, готуючись до святкування, більше витрачають і обмінюють наявну валюту.

Найпоширеніша банкнота в Україні. Станом на 1 квітня в Україні найбільше в обігу Станом на 1 квітня в Україні найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень. Найменше — 50 гривень.

НБУ оновив правила щодо валютних операцій. Національний банк України змінив норми, що Національний банк України змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження клопотань від Уряду України. Відповідні зобов’язання НБУ взяв на себе згідно з положеннями Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Іноземні компанії в рф. Багато великих Багато великих іноземних компаній, таких як Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez і Xiaomi, продовжують працювати в рф, надаючи ресурси, які можуть допомогти кремлю у військових діях проти України.

Блокування коштів на банківських рахунках боржників. Міністерство юстиції України Міністерство юстиції України роз’яснило питання блокування коштів на банківських рахунках боржників під час воєнного стану.

Як створити подушку фінансової безпеки. Подушка фінансової безпеки — це особистий грошовий резервний фонд, який зможе підтримати нас фінансово у непередбачених життєвих ситуаціях, Подушка фінансової безпеки — це особистий грошовий резервний фонд, який зможе підтримати нас фінансово у непередбачених життєвих ситуаціях, пише Фінкульт.

До речі, у новому матеріалі Finance.ua вирішили розповісти про найбільш суттєві витрати, які покривають дитині батьки в Україні.

Як зросла кількість офіційно безробітних українців. Кількість зареєстрованих непрацевлаштованих громадян зросла в березні на 7,9% — до 118,5 тис. Це сталось за рахунок Кількість зареєстрованих непрацевлаштованих громадян зросла в березні на 7,9% — до 118,5 тис. Це сталось за рахунок збільшення четвертий місяць поспіль чисельності безробітних жінок.

Консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. При цьому Глава МЗС Дмитро Кулеба При цьому Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України за кордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Скільки коштує оренда квартир у Києві. Як вказують на сайті нерухомості ЛУН, вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві нині Як вказують на сайті нерухомості ЛУН, вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві нині становить в середньому 13−14 тисяч гривень на місяць. Найдоступніші для оренди однокімнатні - в Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах.

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