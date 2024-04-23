Іноземні компанії в рф: хто й досі спонсорує війну — Finance.ua

Іноземні компанії в рф: хто й досі спонсорує війну Сьогодні 13:02 — Фондовий ринок

Іноземні компанії в рф: хто й досі спонсорує війну

Багато великих іноземних компаній, таких як Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez і Xiaomi, продовжують працювати в рф, надаючи ресурси, які можуть допомогти кремлю у військових діях проти України.

Про це свідчить статистика Центр національного спротиву.

«Після розгортання росією повномасштабної агресії проти України, значна кількість західних компаній публічно заявила про намір припинити свою діяльність на території країни-окупанта. Цей крок мав стати відчутним ударом як по економіці росії, так і по життю пересічних росіян. Проте, з плином часу ситуація дещо змінилася. Деякі з компаній, які анонсували свій вихід з росії, фактично продовжують там працювати, інші ж, хоча й скоротили свою присутність на російському ринку, не припинили свою діяльність остаточно», — повідомляють аналітики сайту.

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За даними, зібраними Київською школою економіки, відомо, що більш як 1600 компаній залишаються на російському ринку.

Вплив міжнародних компаній на економіку росії

На прикладі однієї компанії Центр національного спротиву проаналізував, яким чином бізнес на росії може впливати на її військовий потенціал.

Компанія Coca-Cola призупинила свій бізнес на росії, але почала виробляти «Добрий Кола» та багато соків таких брендів, як «Річ» і «Моя сім'я». В заяві The Coca-Cola Company відзначила, що прямі офіційні продажі Coca-Cola, Fanta, Sprite та інших її брендів в росії більше неможливі, попри те, що сама американська компанія ними ніколи не займалася.

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Coca-Cola володіла десятком російських заводів. Розливала і продавала газовану воду окрема незалежна компанія — відома у Швейцарії як Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC). Американській компанії Coca-Cola належить 21,3% її акцій. На сьогодні підрозділ Coca-Cola на рф збільшив свій прибуток у чотири рази.

10 найбільших міжнародних компаній, які все ще працюють в росії

Leroy Merlin. Французька компанія, власник торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва зі штаб-квартирою у Франції все ще працює в росії. Вона має 4 мільярди доларів доходу з росії, належить Association Familiale Mulliez.

JT Group. Японська диверсифікована тютюнова компанія пообіцяла призупинити інвестиції, маркетинг і запуск нових продуктів. Компанія не виключає можливості призупинення виробництва на росії. Але в росії зараз ця компанія все ще працює, причому в роки війни обсяги доходів зростають.

Philip Morris International. Американська транснаціональна тютюнова компанія пообіцяла вийти з росії в березні 2022 року, заявивши про передачу права власності. Але згодом Philip Morris явно відмовився від цієї ідеї, а генеральний директор заявив, що не може знайти покупців і ще — нормативні обмеження є надто проблематичними.

PepsiCo. Американська транснаціональна корпорація продуктів харчування, снеків і напоїв оголосила про призупинення продажів Pepsi-Cola, 7Up і Mirinda (проте замінила їх на Evervess і Frustyle). Іншу продукцію PepsiCo продовжила виробляти в росії.

Auсhan. Гігантська французька роздрібна мережа продовжує працювати. У майже 240 супермаркетах «Ашан» в росії працюють тисячі людей.

Nestle. Швейцарський гігант споживчих товарів, найбільший у світі виробник продуктів харчування, пообіцяв продавати в росії лише «необхідні» продукти. Але Nestle продовжує продавати корми для домашніх тварин, праліне, шоколадні батончики та інші продукти, які не є товарами найпершої потреби.

Alibaba. Цей величезний китайський роздрібний магазин електронної комерції продовжує працювати в росії через своє спільне підприємство AliExpress з великими продажами та вільно доступним російським вебсайтом, який продовжує показувати нові знижки на товари.

Unilever. Як і інші глобальні споживчі корпорації, Unilever продовжує продавати споживчі товари в росії, попри численні бойкоти споживачів під виглядом надання «необхідних» товарів.

Mondelez. Американська багатонаціональна компанія з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування, напоїв і закусок знову і знову обіцяла перетворити російський бізнес на «самостійний». Проте вона не демонструє відчутних ознак прогресу щодо виходу з цього ринку та продовжує здійснювати операції в росії, попри глобальні бойкоти корпорації.

Xiaomi. Китайський гігант мобільних телефонів спочатку намагався відступити від росії після вторгнення, як широко повідомлялося, але виглядає на те, що дуже швидко передумав.

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Нагадаємо, відхід корпорацій з території росії після вторгнення в Україну в 2022 році обійшовся іноземним компаніям у 107 млрд доларів у вигляді списань та втраченої вигоди.

Правління Raiffeisen Bank International (RBI), найбільшого західного банку, який продовжує працювати в рф, вважає продаж російського «Райффайзен Банку» оптимальним варіантом деконсолідації

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