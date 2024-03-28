США ввели санкції проти компанії з рф за фінансування програми озброєнь КНДР — Finance.ua

США ввели санкції проти компанії з рф за фінансування програми озброєнь КНДР Сьогодні 10:30 — Світ

США ввели санкції проти компанії з рф за фінансування програми озброєнь КНДР

Сполучені Штати в середу оголосили про введення санкцій щодо шести фізичних осіб і двох компаній, що базуються в росії, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, звинувативши їх у перерахуванні коштів на програму озброєнь Північної Кореї.

Про це повідомляє « Голос Америки ».

У заяві Міністерства фінансів США йдеться про те, що дії були зроблені в координації з Південною Кореєю.

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У заяві названо шість фізичних осіб: Ю Пу Унг, Рі Тонг Хьок, Хан Чол Ман, О Ін Чун, Чон Сон Хо і Джон Йон Гун.

Серед компаній, які опинилися під санкціями, — Alis LLC, що базується у Владивостоці, і зареєстрована в ОАЕ компанія Pioneer Bencont Star Real Estate.

У заяві йдеться, що обидві компанії входять до складу Chinyong Information Technology Cooperation, пов’язаної зі збройними силами Північної Кореї.

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Міністерство фінансів заявило, що Chinyong, який перебуває під санкціями з травня 2023 року, використовує мережу компаній і представників для управління північнокорейськими ІТ-фахівцями, які працюють у росії та Лаосі.

Нагадаємо, Сполучені Штати і Південна Корея цього тижня оголосили про створення нової робочої групи, спрямованої на запобігання нелегальному імпорту нафти для КНДР, оскільки наявні міжнародні санкції, введені РБ ООН, практично не працюють.

Українська правда За матеріалами:

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