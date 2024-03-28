США ввели санкції проти компанії з рф за фінансування програми озброєнь КНДР — Finance.ua
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США ввели санкції проти компанії з рф за фінансування програми озброєнь КНДР

Світ
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США ввели санкції проти компанії з рф за фінансування програми озброєнь КНДР
США ввели санкції проти компанії з рф за фінансування програми озброєнь КНДР
Сполучені Штати в середу оголосили про введення санкцій щодо шести фізичних осіб і двох компаній, що базуються в росії, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, звинувативши їх у перерахуванні коштів на програму озброєнь Північної Кореї.
Про це повідомляє «Голос Америки».
У заяві Міністерства фінансів США йдеться про те, що дії були зроблені в координації з Південною Кореєю.
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У заяві названо шість фізичних осіб: Ю Пу Унг, Рі Тонг Хьок, Хан Чол Ман, О Ін Чун, Чон Сон Хо і Джон Йон Гун.
Серед компаній, які опинилися під санкціями, — Alis LLC, що базується у Владивостоці, і зареєстрована в ОАЕ компанія Pioneer Bencont Star Real Estate.
У заяві йдеться, що обидві компанії входять до складу Chinyong Information Technology Cooperation, пов’язаної зі збройними силами Північної Кореї.
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Міністерство фінансів заявило, що Chinyong, який перебуває під санкціями з травня 2023 року, використовує мережу компаній і представників для управління північнокорейськими ІТ-фахівцями, які працюють у росії та Лаосі.
Нагадаємо, Сполучені Штати і Південна Корея цього тижня оголосили про створення нової робочої групи, спрямованої на запобігання нелегальному імпорту нафти для КНДР, оскільки наявні міжнародні санкції, введені РБ ООН, практично не працюють.
За матеріалами:
Українська правда
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