США ввели санкції проти компаній на крипторинку, які допомагали рф обходити обмеження — Finance.ua
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США ввели санкції проти компаній на крипторинку, які допомагали рф обходити обмеження

Фондовий ринок
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США ввели санкції проти компаній на крипторинку, які допомагали рф обходити обмеження
США ввели санкції проти компаній на крипторинку, які допомагали рф обходити обмеження
Американський Мінфін оголосив у понеділок про запровадження санкцій проти півтора десятка організацій та осіб у росії та інших країнах, які допомагали кремлю проводити незаконні фінансові операції на крипторинках та обходити раніше введені обмеження.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).
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«OFAC запровадив санкції проти 13 організацій і двох фізичних осіб через їхню активність у секторах фінансових послуг і технологій російської економіки, зокрема осіб, які розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах та дозволяють ухилятися від санкцій США», — зауважили в американському відомстві.
Так, обмеження запровадили проти російських компаній, відомих під назвами B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz тощо. Крім того, до списку внесені компанії в інших країнах, зокрема, Tokentrust Holdings Ltd. (Кіпр), Bitfingroup OÜ (Естонія), Crypto Explorer (ОАЕ).
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При цьому щонайменше п’ять організацій контролюються особами, проти яких уже були введені санкції США раніше, зауважили в Мінфіні.
Підкреслюється, що більшість фізичних та юридичних осіб, які потрапили до списку обмежень, «сприяли транзакціям або пропонували інші послуги», які допомагали обходити санкції.
За матеріалами:
Укрінформ
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