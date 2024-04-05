Raiffeisen Bank знайшов оптимальний варіант виходу з рф — Finance.ua

Raiffeisen Bank знайшов оптимальний варіант виходу з рф Сьогодні 12:41 — Фондовий ринок

Raiffeisen Bank знайшов оптимальний варіант виходу з рф

Правління Raiffeisen Bank International (RBI), найбільшого західного банку, який продовжує працювати в рф, вважає продаж російського «Райффайзен Банку» оптимальним варіантом деконсолідації.

Про це повідомив прессекретар RBI Крістоф Данц у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Правління RBI зобов’язане відповідно до законодавства про акціонерні товариства мінімізувати збитки для акціонерів. Після ретельного розгляду цього питання правління RBI дійшло висновку, що найкращим рішенням для акціонерів RBI є деконсолідація „Райффайзенбанку росія“. Кращим варіантом є продаж», — підкреслив Данц.

Читайте також російський олігарх Дерипаска зробив крок до продажу своїх акцій Raiffeisen Bank

Він наголосив, що якщо реалізація цього варіанту буде нездійсненною, альтернативою може стати відокремлення російського «Райффайзена» від RBI.

«Що стосується потенційної угоди зі Strabag: RBI продовжує працювати над угодою, але наразі не може назвати терміни можливого її закриття», — додав він.

Нагадаємо, у Відні 4 квітня пройшла акція з закликом до членів правління Raiffeisen Bank закрити бізнес у росії. Відповідна петиція набрала голоси 50 тисяч європейців.

Читайте також США тиснуть на Австрію і Raiffeisen Bank щодо виходу з ринку рф — Reuters

Напередодні стало відомо, що петиція WeMove Europe, організована в партнерстві з B4Ukraine Coalition і BankTrack, зібрала понад 50 тисяч підписів 4 квітня, у день загальних щорічних зборів банку.

У B4Ukraine наголошують, що австрійський Raiffeisen Bank International AG є найбільшим іноземним банком досі присутнім у росії, на нього припадає приблизно чверть переказів у євро до країни, він обслуговує до 50% усіх грошових потоків між росією та рештою світу.

Торік банк отримав рекордні прибутки в росії у розмірі 1,35 млрд євро (1,47 млрд доларів) — майже половину світового прибутку фінустанови, отриманого торік.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.