Raiffeisen Bank знайшов оптимальний варіант виходу з рф — Finance.ua

Raiffeisen Bank знайшов оптимальний варіант виходу з рф
Правління Raiffeisen Bank International (RBI), найбільшого західного банку, який продовжує працювати в рф, вважає продаж російського «Райффайзен Банку» оптимальним варіантом деконсолідації.
Про це повідомив прессекретар RBI Крістоф Данц у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Правління RBI зобов’язане відповідно до законодавства про акціонерні товариства мінімізувати збитки для акціонерів. Після ретельного розгляду цього питання правління RBI дійшло висновку, що найкращим рішенням для акціонерів RBI є деконсолідація „Райффайзенбанку росія“. Кращим варіантом є продаж», — підкреслив Данц.
Він наголосив, що якщо реалізація цього варіанту буде нездійсненною, альтернативою може стати відокремлення російського «Райффайзена» від RBI.
«Що стосується потенційної угоди зі Strabag: RBI продовжує працювати над угодою, але наразі не може назвати терміни можливого її закриття», — додав він.
Нагадаємо, у Відні 4 квітня пройшла акція з закликом до членів правління Raiffeisen Bank закрити бізнес у росії. Відповідна петиція набрала голоси 50 тисяч європейців.
Напередодні стало відомо, що петиція WeMove Europe, організована в партнерстві з B4Ukraine Coalition і BankTrack, зібрала понад 50 тисяч підписів 4 квітня, у день загальних щорічних зборів банку.
У B4Ukraine наголошують, що австрійський Raiffeisen Bank International AG є найбільшим іноземним банком досі присутнім у росії, на нього припадає приблизно чверть переказів у євро до країни, він обслуговує до 50% усіх грошових потоків між росією та рештою світу.
Торік банк отримав рекордні прибутки в росії у розмірі 1,35 млрд євро (1,47 млрд доларів) — майже половину світового прибутку фінустанови, отриманого торік.
Поділитися новиною