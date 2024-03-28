російський олігарх Дерипаска зробив крок до продажу своїх акцій Raiffeisen Bank — Finance.ua

російський олігарх Дерипаска зробив крок до продажу своїх акцій Raiffeisen Bank Сьогодні 11:46 — Фондовий ринок

російський олігарх Дерипаска зробив крок до продажу своїх акцій Raiffeisen Bank

Підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска передав свої акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag компанії-посереднику, що може бути першим кроком до угоди з австрійською банківською групою Raiffeisen Bank International (RBI) у її намірах вивести з росії прибутки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що частка російського магната Олега Дерипаски в розмірі 1,5 мільярда євро (1,62 мільярда доларів) в австрійській компанії Strabag була передана іншій фірмі, зареєстрованій у росії, право власності якої невідоме.

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У середу компанія Strabag повідомила, що кіпрська фірма Rasperia Trading Limited, яка контролюється Дерипаскою, передасть свою частку в Strabag компанії «Іліадіс».

У Strabag додали, що не можуть ідентифікувати людей, які стоять за «Іліадіс». Раніше компанія попросила австрійську владу вивчити це питання та заявила, що вважає, що пакет акцій заморожено санкціями Європейського Союзу.

«Перевірка на відповідність санкціям не може бути проведена, тому компанія працює на основі припущення, що акції Strabag, що належать Rasperia Trading Limited, заморожені санкціями ЄС», — йдеться в повідомленні.

У Strabag заявили, що не можуть оцінити, чи придбання «Іліадіс» матиме якийсь вплив на угоду Raiffeisen, яка буде проходити через росію та вважатиметься однією з найбільших західних угод у країні з початку війни в Україні.

Угода є останнім поворотом у спірній спробі австрійського Raiffeisen Bank International, найбільшого західного банку у росії, купити приблизно 24% акцій Strabag, розглядаючи складну угоду як засіб вивільнення частини своїх мільярдів, які опинились у рф.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

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У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

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