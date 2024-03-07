США тиснуть на Австрію і Raiffeisen Bank щодо виходу з ринку рф — Reuters Сьогодні 11:30 — Фондовий ринок

США тиснуть на Австрію і Raiffeisen Bank щодо виходу з ринку рф — Reuters

Високопосадовці США посилюють тиск та попереджають Австрію та Raiffeisen Bank International про небезпеку ведення бізнесу в росії, вимагаючи, щоб найбільший західний банк завершив вихід з російського ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в рамках нового тиску Вашингтона щодо впровадження санкцій Анна Морріс, посадовець казначейства США, заохочуватиме банки Австрії перевірити свою вразливість у росії.

Морріс розповість про нові санкції США, які «підвищили ризики для банків» і заохочуватиме їх «захищати себе від торгівлі, пов’язаної з військово-промисловою базою Росії, щоб не бути відрізаними від фінансової системи США.

Сполучені Штати є найпотужнішим регулятором у світі головним чином завдяки тому, що вони можуть перекрити доступ банку до долара, який є основою міжнародних фінансів. Втрата доступу до долара може призвести до кризи будь-якого банку.

Читайте також У Raiffeisen Bank назвали «малоймовірним» свій відхід з росії до кінця року

Морріс відвідає Австрію, одну з європейських країн, яка має найтісніші зв’язки з росією. Її суворе попередження є ще однією спробою тиску на RBI, який обробляє великі обсяги платежів до та з росії.

Цей візит відбудеться після указу президента США Джо Байдена в грудні минулого року, який погрожував штрафними санкціями для фінансових установ, які допомагають росії обходити санкції.

Читайте також Австрійський Raiffeisen обмежив платежі для банків з країн СНД

Речник міністерства фінансів Австрії сказав, що Морріс відвідає державні органи та компанії, щоб поговорити загалом про відмивання грошей і санкції.

RBI, частина промислового об'єднання, яке лежить в основі економіки Австрії, заявила, що завжди дотримувалася встановлених правил.

Вашингтон стикається з жорстким опором австрійських політиків і чиновників, деякі з яких захищають RBI.

Нагадаємо, Raiffeisen мав намір виділити свій російський бізнес минулого року, але цього ще не сталося.

Представник Raiffeisen сказав, що банк не може назвати часові рамки виходу з Росії, оскільки це залежить від схвалення регуляторів.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.