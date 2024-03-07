США тиснуть на Австрію і Raiffeisen Bank щодо виходу з ринку рф — Reuters
Високопосадовці США посилюють тиск та попереджають Австрію та Raiffeisen Bank International про небезпеку ведення бізнесу в росії, вимагаючи, щоб найбільший західний банк завершив вихід з російського ринку.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що в рамках нового тиску Вашингтона щодо впровадження санкцій Анна Морріс, посадовець казначейства США, заохочуватиме банки Австрії перевірити свою вразливість у росії.
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Морріс розповість про нові санкції США, які «підвищили ризики для банків» і заохочуватиме їх «захищати себе від торгівлі, пов’язаної з військово-промисловою базою Росії, щоб не бути відрізаними від фінансової системи США.
Сполучені Штати є найпотужнішим регулятором у світі головним чином завдяки тому, що вони можуть перекрити доступ банку до долара, який є основою міжнародних фінансів. Втрата доступу до долара може призвести до кризи будь-якого банку.
Морріс відвідає Австрію, одну з європейських країн, яка має найтісніші зв’язки з росією. Її суворе попередження є ще однією спробою тиску на RBI, який обробляє великі обсяги платежів до та з росії.
Цей візит відбудеться після указу президента США Джо Байдена в грудні минулого року, який погрожував штрафними санкціями для фінансових установ, які допомагають росії обходити санкції.
Речник міністерства фінансів Австрії сказав, що Морріс відвідає державні органи та компанії, щоб поговорити загалом про відмивання грошей і санкції.
RBI, частина промислового об'єднання, яке лежить в основі економіки Австрії, заявила, що завжди дотримувалася встановлених правил.
Вашингтон стикається з жорстким опором австрійських політиків і чиновників, деякі з яких захищають RBI.
Нагадаємо, Raiffeisen мав намір виділити свій російський бізнес минулого року, але цього ще не сталося.
Представник Raiffeisen сказав, що банк не може назвати часові рамки виходу з Росії, оскільки це залежить від схвалення регуляторів.
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