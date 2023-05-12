Австрійський Raiffeisen обмежив платежі для банків з країн СНД — Finance.ua

Австрійський Raiffeisen обмежив платежі для банків з країн СНД
Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) обмежила кореспондентські відносини з банками країн СНД, які беруть участь у фінансування «сірих» схем постачання товарів до росії в обхід санкцій та без дозволу правовласників.
Про це представник банку повідомив російському інформагентству РБК.
«RBI постійно переглядає свій кореспондентський бізнес та уважно стежить за змінами у платіжних та торгових потоках. Тому ми вирішили скоригувати наш апетит до ризику також і в регіоні СНД», — заявив представник групи.
За його словами, в результаті найбільший банк Казахстану Halyk Bank, який має кореспондентські рахунки у RBI, обмежив «платежі, що стосуються певних галузей». Інші клієнти RBI у Казахстані зробили так само, додав представник австрійської банківської групи.
Через кореспондентські рахунки здійснюються перекази між банками в іноземних валютах, зокрема у євро. Раніше Halyk Bank опублікував оновлений список банків-кореспондентів для переказів у євро. Тепер у ньому відсутня RBI, хоча ще в березні її реквізити були у переліку. У самому Halyk Bank запевняють, що цей кореспондентський рахунок працює.
На початку травня стало відомо, що російські компанії почали стикатися із значними труднощами, намагаючись ввозити товари за схемою «сірого» імпорту через Казахстан.
Рішення RBI обмежити кореспондентський бізнес у країнах СНД безпосередньо пов’язане з тиском на банк з боку ЄЦБ, Єврокомісії та США, пояснює експерт з питань санкцій Асоціації сертифікованих фахівців боротьби з відмиванням грошей (ACAMS) Джордж Волошин.
«Зараз банк перебуває під серйозним тиском не тільки з метою якнайшвидшого виходу з російського ринку, але також для того, щоб скоротити свою участь у торгових потоках у рамках Євразійського економічного союзу», — зазначив Волошин.
За його словами, під обмеження можуть потрапити операції з імпорту товарів подвійного та військового призначення, а також предметів розкоші.
Після запровадження санкцій російські компанії активно використовують банки країн СНД, а група RBI «не може бути повністю впевнена у проведенні належного санкційного комплаєнсу в таких банках, що підвищує її санкційні ризики», додає старший партнер колегії адвокатів Pen&Paper Антон Самєв.
За його словами, обмеження можуть торкнутися «сфер, пов’язаних з проведенням експортних операцій щодо певних груп товарів, включаючи товари та технології військового призначення, необхідні для видобутку корисних копалин та природних ресурсів, нафтопереробки, аерокосмічної галузі».
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