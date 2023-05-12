Австрійський Raiffeisen обмежив платежі для банків з країн СНД — Finance.ua

Австрійський Raiffeisen обмежив платежі для банків з країн СНД Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Австрійський Raiffeisen обмежив платежі для банків з країн СНД

Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) обмежила кореспондентські відносини з банками країн СНД, які беруть участь у фінансування «сірих» схем постачання товарів до росії в обхід санкцій та без дозволу правовласників.

Про це представник банку повідомив російському інформагентству РБК.

«RBI постійно переглядає свій кореспондентський бізнес та уважно стежить за змінами у платіжних та торгових потоках. Тому ми вирішили скоригувати наш апетит до ризику також і в регіоні СНД», — заявив представник групи.

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За його словами, в результаті найбільший банк Казахстану Halyk Bank, який має кореспондентські рахунки у RBI, обмежив «платежі, що стосуються певних галузей». Інші клієнти RBI у Казахстані зробили так само, додав представник австрійської банківської групи.

Через кореспондентські рахунки здійснюються перекази між банками в іноземних валютах, зокрема у євро. Раніше Halyk Bank опублікував оновлений список банків-кореспондентів для переказів у євро. Тепер у ньому відсутня RBI, хоча ще в березні її реквізити були у переліку. У самому Halyk Bank запевняють, що цей кореспондентський рахунок працює.

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На початку травня стало відомо, що російські компанії почали стикатися із значними труднощами, намагаючись ввозити товари за схемою «сірого» імпорту через Казахстан.

Рішення RBI обмежити кореспондентський бізнес у країнах СНД безпосередньо пов’язане з тиском на банк з боку ЄЦБ, Єврокомісії та США, пояснює експерт з питань санкцій Асоціації сертифікованих фахівців боротьби з відмиванням грошей (ACAMS) Джордж Волошин.

«Зараз банк перебуває під серйозним тиском не тільки з метою якнайшвидшого виходу з російського ринку, але також для того, щоб скоротити свою участь у торгових потоках у рамках Євразійського економічного союзу», — зазначив Волошин.

За його словами, під обмеження можуть потрапити операції з імпорту товарів подвійного та військового призначення, а також предметів розкоші.

Після запровадження санкцій російські компанії активно використовують банки країн СНД, а група RBI «не може бути повністю впевнена у проведенні належного санкційного комплаєнсу в таких банках, що підвищує її санкційні ризики», додає старший партнер колегії адвокатів Pen&Paper Антон Самєв.

За його словами, обмеження можуть торкнутися «сфер, пов’язаних з проведенням експортних операцій щодо певних груп товарів, включаючи товари та технології військового призначення, необхідні для видобутку корисних копалин та природних ресурсів, нафтопереробки, аерокосмічної галузі».

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