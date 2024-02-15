Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни, — Reuters Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Україна відмовилася остаточно виключити Raiffeisen Bank International із чорного списку спонсорів війни, закликавши найбільший західний банк, який працює на території росії, розірвати зв’язки з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі, надісланому на адресу Raiffeisen у лютому, з яким ознайомилося агентство Reuters, українські чиновники поставили під сумнів зусилля з метою залишити росію, заявивши, що більша частина його планів була розпливчастою та неповною.

Читайте також Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag

Як зазначає агентство, лист посилює напруженість у відносинах між Києвом та Австрією, політичні лідери якої також лобіюють вилучення Raiffeisen зі списку, який раніше досяг тимчасового призупинення.

«Ряд білих плям все ще залишається. Графік продажу відсутній… залишається незрозумілим, коли сценарій виділення може почати діяти», — написали в листі українські чиновники, заявивши, що це завадило виключенню банку зі списку.

Raiffeisen мав намір виділити свій російський бізнес минулого року, але цього ще не сталося. Представник Raiffeisen заявив, що банк не може назвати термін виходу з росії, оскільки це залежить від схвалення регулюючих органів.

Читайте також НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Українські офіційні особи також висловили у листі своє занепокоєння з приводу програм Raiffeisen щодо полегшення кредитування російських солдатів, що, за твердженням банку, є обов’язковим згідно із законом у росії.

Тимчасове призупинення статусу спонсора війни

У грудні 2023 року австрійським політикам вдалося домогтися тимчасового виключення банку з чорного списку, відмовившись підтримувати нові санкції Євросоюзу проти росії, щоб досягти цієї поступки.

Австрія публічно підтримує Україну, але кілька джерел, знайомих із планами уряду, заявили, що вони не хочуть повністю розривати багаторічні зв’язки з росією, сподіваючись, що на якомусь етапі вдасться відновити відносини.

Австрійські урядовці вважають, що Raiffeisen був виділений несправедливо. Інших банків, таких як італійський UniCredit, який, як і раніше, активний у росії, у списку немає.

У жовтні минулого року міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг відкрито розкритикував чорний список як довільний на зустрічі європейських міністрів у Києві, повідомило джерело агентства.

Raiffeisen — єдина австрійська компанія у списку. Деякі компанії були вилучені зі списку, у тому числі угорський OTP Bank.

Хоча Raiffeisen був вилучений із чорного списку у грудні, його назва досі фігурує поряд із 49 компаніями, визнаними «міжнародними спонсорами війни», складеними Національним агентством із запобігання корупції України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.