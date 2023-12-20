Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag — Finance.ua

Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
Австрійський Raiffeisen Bank International оголосив, що придбає майже 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag.
Про це пише Reuters.
Банк заявив, що придбає 28,5 мільйонів акцій Strabag через російську дочірню компанію за 1,510 мільярда євро (1,66 мільярда доларів). Це є незвичайним кроком, який зменшить власний капітал російської дочірньої компанії, додає агентство.
Частку Strabag продає російська компанія Rasperia Trading Limited, що належить російському олігарху Олегу Дерипасці, який перебуває під санкціями. Strabag раніше шукала способи зменшити 27,8%-ву частку Дерипаски.
«Завдяки цій угоді RBI ще більше зменшує свою залежність від росії», — заявили в банку.
У своїй заяві, зробленій пізно ввечері у вівторок, Strabag заявив, що продаж акцій Дерипаскою буде в інтересах компанії, але необхідний «детальний аналіз транзакції з точки зору санкцій».
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RBI вивчав можливість виокремлення або продажу свого бізнесу в рф з моменту вторгнення росії в Україну в минулому році, але попередив, що вихід може зайняти деякий час і є «дуже складним».
Водночас Європейський центральний банк продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв’язків з росією.
RBI заявив, що продовжить працювати над продажем або виокремленням як запасним варіантом.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.
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