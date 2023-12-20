Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag — Finance.ua

Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag Сьогодні 16:30 — Фондовий ринок

Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag

Австрійський Raiffeisen Bank International оголосив, що придбає майже 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag.

Про це пише Reuters

Банк заявив, що придбає 28,5 мільйонів акцій Strabag через російську дочірню компанію за 1,510 мільярда євро (1,66 мільярда доларів). Це є незвичайним кроком, який зменшить власний капітал російської дочірньої компанії, додає агентство.

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Частку Strabag продає російська компанія Rasperia Trading Limited, що належить російському олігарху Олегу Дерипасці, який перебуває під санкціями. Strabag раніше шукала способи зменшити 27,8%-ву частку Дерипаски.

«Завдяки цій угоді RBI ще більше зменшує свою залежність від росії», — заявили в банку.

У своїй заяві, зробленій пізно ввечері у вівторок, Strabag заявив, що продаж акцій Дерипаскою буде в інтересах компанії, але необхідний «детальний аналіз транзакції з точки зору санкцій».

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RBI вивчав можливість виокремлення або продажу свого бізнесу в рф з моменту вторгнення росії в Україну в минулому році, але попередив, що вихід може зайняти деякий час і є «дуже складним».

Водночас Європейський центральний банк продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв’язків з росією.

RBI заявив, що продовжить працювати над продажем або виокремленням як запасним варіантом.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

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