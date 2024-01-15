Угорський OTP Bank перебуває в процесі виходу з рф — НАЗК Сьогодні 15:32 — Фондовий ринок

Угорський OTP Bank перебуває в процесі виходу з рф — НАЗК

Угорський OTP Bank наразі перебуває в процесі виконання плану з виходу з російського ринку.

Про це під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

«OTP Bank перебуває в комунікації з національним агентством і з Єврокомісією в процесі виконання плану виходу з російської федерації», — сказав Новіков.

За словами Новікова, були випадки, коли інші країни зверталися до НАЗК з проханням виключити ті чи інші компанії з переліку міжнародних спонсорів війни.

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«НАЗК у кожному з таких випадків діяло відповідно до тих публічних критеріїв виключення, які є на сайті національного агентства. І виключає такі компанії або зупиняє їхній статус лише після виходу з російського ринку або надання плану виходу з ринку рф», — наголосив Олександр Новіков.

Нагадаємо, 4 травня 2023 року угорський OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни. Проте 2 жовтня НАЗК повідомило, що виключило OTP Bank із реєстру міжнародних «спонсорів війни» повністю.

Довідка Finance.ua:

раніше до переліку міжнародних спонсорів війни потрапили такі компанії як Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear та інші бренди); рітейлер Leroy Merlin; виробник заморожених та консервованих овочів Bonduelle; Auchan; косметична компанія Yves Rocher; Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone); PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Слов'яночка», «Садочок», «Машенька»); Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree) тощо.

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