НАЗК внесло Subway до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК внесло Subway до переліку міжнародних спонсорів війни Сьогодні 16:30 — Фондовий ринок

НАЗК внесло Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету рф. Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки.

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Subway — одна з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування. Вона відома своїми сендвічами, салатами та ролами. російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великобританії та Німеччини.

Компанія працює в росії понад 20 років, створила близько 6 000 робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах. Після початку повномасштабного вторгнення компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в рф. Так, крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи російську економіку та рівень зайнятості населення.

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Особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки. У росії франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі.

Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в росії. Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману.

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Так, у травні 2022 року російські банки почали блокувати роялті (платежі за користування франшизою), бо були не готові брати на себе відповідальність за опрацювання платежів на адресу франчайзера з «недружньої» держави (США). Клієнти не могли отримати право власності з російських франчайзі та відправляти платежі в США.

У зв’язку з цим, на замовлення Subway російська юридична компанія Nevsky IP LAW провела необхідні аналізи договорів та санкційного законодавства рф і знайшла відповідні юридичні механізми, які дозволяють законно здійснювати збір роялті з франчайзі та спрямовувати їх на адресу холдингової компанії. У результаті компанія допомогла клієнту (Subway) знову отримувати роялті із російських франчайзі. Банки відновили обробку платежів, а франчайзі повернулися до виконання обов’язків зі сплати роялті.

Спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

Довідка Finance.ua:

раніше до переліку міжнародних спонсорів війни потрапили такі компанії як Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear та інші бренди); рітейлер Leroy Merlin; виробник заморожених та консервованих овочів Bonduelle; Auchan; косметична компанія Yves Rocher; Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone), PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Слов'яночка», «Садочок», «Машенька»), Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree) тощо.

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