НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни Сьогодні 16:16 — Фондовий ринок

НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідного китайського виробника мотовсюдиходів Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Міноборони рф закупило китайські всюдиходи виробництва компанії Shandong Odes Industry Co., Ltd для потреб своєї армії. Крім того, ця китайська компанія продовжує активно постачати й інші автомобілі до рф та сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора», — сказано в повідомленні.

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Компанія має штаб-квартиру в Шаньдуні, Китайська Народна Республіка. Бренд Aodes також зареєстрований у США і включає повний спектр виробництва, обслуговування та реалізації мотовсюдиходів з командами дослідження та розробки зі США, Європи та Китаю.

До росії Shandong Odes постачає свою продукцію з 2021 року. А офіційним дистриб’ютором Aodes на території рф є ТОВ «Меркури-ДВ». Лише за 2022 рік вона сплатила податків до бюджету агресора на понад 797 тис. дол. США.

російське представництво Aodes складається з понад 60 дилерських центрів, які продають та обслуговують квадроцикли, мотовсюдиходи та гольфкари власного виробництва.

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Aodes продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на понад 16 млн дол. США. Серед товарів були квадроцикли, запчастини для їх ремонту та обслуговування, надувні човни.

У березні та квітні 2023 року компанією було відправлено до росії 137 автомобілів Desertcross на понад 1,5 млн дол. США. Основним покупцем виступала російська автоспортивна компанія «Формула 7"/"Формула Д». А з жовтня 2022 року по серпень 2023 китайська Shandong Odes експортувала запчастини до квадроциклів та всюдиходів на загальну суму понад 19 млн дол. США.

Але товари Aodes можуть бути використані не тільки як техніка для активного відпочинку чи спорту. Так, у 2023 році Міноборони рф закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000−3 для потреб своєї армії. Станом на середину листопада 2023 року у розпорядженні ворога вже нараховувалось 537 одиниць Desertcross 1000−3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць з «додатковими опціями».

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Ці машини отримали підрозділи спеціального призначення для підвезення боєприпасів, інших вантажів вагою до 550 кг, а також санітарно-евакуаційних задач.

Нещодавно оприлюднені українськими військовими кадри підтверджують знищення двох всюдиходів (квадроциклів) китайського виробництва Desertcross 1000−3 поблизу с. Кринки на тимчасово окупованих росією територіях Херсонській області.

Компанія Shandong Odes Industry через дистриб’юторів ТОВ «Меркури -ДВ» та ТОВ «Формула Д» забезпечує технологічні спроможності країни-агресора, активно підтримує економіку та воєнну машину росії. Спроб засудити війну рф проти України від керівництва компанії не було.

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