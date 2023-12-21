До переліку міжнародних спонсорів війни потрапила друга найбільша китайська будівельна компанія CRCC — Finance.ua

До переліку міжнародних спонсорів війни потрапила друга найбільша китайська будівельна компанія CRCC Сьогодні 11:32 — Фондовий ринок

До переліку міжнародних спонсорів війни потрапила друга найбільша китайська будівельна компанія CRCC

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Китайська China Railway Construction Corporation (CRCC) і досі продовжує працювати в російській федерації, будуючи метро, мости та автомагістралі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни», — сказано в повідомленні.

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Залізнично-будівельна корпорація CRCC — друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо.

CRCC працює в росії вже 6 років, тобто вона відкрила своє представництво в державі-терористі вже після початку російської агресії 2014 року.

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CRCC знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).

За повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати росію з окупованим Кримом. Генпідрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC.

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Компанія в особі ТОВ «Сиарсиси рус» продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема у період з 24 лютого 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на суму понад 22 млн дол. США. Серед імпортованих товарів: матеріали, запчастини, інструменти для будівельних конструкцій та самого будівництва (каркаси, колони, балки, стійки тощо) з КНР.

Компанія CRCC з забезпечує технологічні спроможності агресора, продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Спроб засудити війну росії проти України з боку керівництва компанії не було.

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