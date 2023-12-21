До переліку міжнародних спонсорів війни потрапила друга найбільша китайська будівельна компанія CRCC — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До переліку міжнародних спонсорів війни потрапила друга найбільша китайська будівельна компанія CRCC

Фондовий ринок
31
До переліку міжнародних спонсорів війни потрапила друга найбільша китайська будівельна компанія CRCC
До переліку міжнародних спонсорів війни потрапила друга найбільша китайська будівельна компанія CRCC
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC).
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
«Китайська China Railway Construction Corporation (CRCC) і досі продовжує працювати в російській федерації, будуючи метро, мости та автомагістралі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Залізнично-будівельна корпорація CRCC — друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо.
CRCC працює в росії вже 6 років, тобто вона відкрила своє представництво в державі-терористі вже після початку російської агресії 2014 року.
Читайте також
CRCC знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).
За повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати росію з окупованим Кримом. Генпідрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC.
Читайте також
Компанія в особі ТОВ «Сиарсиси рус» продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема у період з 24 лютого 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на суму понад 22 млн дол. США. Серед імпортованих товарів: матеріали, запчастини, інструменти для будівельних конструкцій та самого будівництва (каркаси, колони, балки, стійки тощо) з КНР.
Компанія CRCC з забезпечує технологічні спроможності агресора, продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Спроб засудити війну росії проти України з боку керівництва компанії не було.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.