НАЗК внесло понад 30 компаній до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК внесло понад 30 компаній до переліку міжнародних спонсорів війни Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

НАЗК внесло понад 30 компаній до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із початку повномасштабної війни внесло до переліку міжнародних спонсорів війни понад 30 компаній.

Про це на брифінгу в Житомирі повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

«Понад 30 міжнародних компаній було внесено до реєстру міжнародних спонсорів війни. Це єдиний інструмент, який є в України як держави і у нас із вами як громадян, для впливу на транснаціональні корпорації», — зазначив Новіков.

За його словами, коли компанії вносять у цей реєстр, вони отримують удар по власній репутації, а більша частина вартості бренду — це оцінка його репутації.

Новіков додав, що після потрапляння до такого реєстру з росії повністю вийшли, зокрема, британська компанія Mondi, три грецькі компанії з транспортування нафти, ірландська Peninsula Petroleum.

Укрінформ За матеріалами:

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