В Україні внесли Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

В Україні внесли Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни Сьогодні 14:26 — Фондовий ринок

В Україні внесли Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло швейцарську корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Швейцарська корпорація Nestle є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі, вона веде бізнес в 187 країнах світу. Попри російську агресію, Nestle продовжує працювати в рф, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу.

«Це і стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни Національним агентством з питань запобігання корупції», — зазначають у НАЗК.

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Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. По всьому світу у лінію продукції компанії входить понад 2000 брендів — від легендарних і всесвітньо відомих до популярних локальних торгових марок.

Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

Станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала в рф сім фабрик.

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Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. Nestle пояснюють це необхідністю забезпечення населення росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників.

У Nestle в росії працює понад 7000 співробітників. Це є суттєвою підтримкою для економіки держави-терориста.

В російській федерації Nestle представлена через ТОВ «Нестле россия». У 2021 році вона сплатила податків на понад 25 млн дол. США. Однак, Nestle так і не опублікувала дані про свої доходи та сплачені податки за 2022 рік, ймовірно побоюючись міжнародного тиску.

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Так, у квітні 2023 року керівництво ТОВ «Нестле росія» звернулося до мінфіну рф з проханням вжити необхідних заходів для обмеження відкритого доступу до результатів діяльності та фінансової звітності дочірніх компаній товариства, які містяться в державному інформаційному ресурсі фінансової звітності. Метою такого кроку, ймовірно, є уникнення накладання санкцій на дочірні компанії Nestle.

Однак, відомо, що у 2022 році Nestle імпортувало до росії напівфабрикатів та сировини на 374 млн дол. США, а за 9 місяців 2023 року — на 271 млн дол. США.

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Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, у компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в росію, за винятком товарів першої необхідності. Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи і бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso.

Крім того, в жовтні 2022 року, компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію росії технічне обладнання, про що свідчить судове провадження арбітражного суду м. москва № А40−24 044/2023 . Тобто компанія завозить не лише сировину для товарів первинної необхідності, а й намагається приховано направляти до росії технологічне обладнання для розвитку власного бізнесу.

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