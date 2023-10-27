Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua
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Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

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Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
«Таке рішення було прийнято через те, що компанія продовжує вести бізнес у рф, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК) та її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму», — сказано в повідомленні.
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Camozzi Group - міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики. Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі. Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і в росії. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами Camozzi в рф є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України.
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Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабної агресії рф співпрацює з підсанкційним AT «Тихвинский вагоностроительный завод» та АТ «Челябинский цинковый завод».
Відомо, що попри російську окупацію, досі працює «Механосборочный завод Камоцци Пневматика» в м. Сімферополь.
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В росії Camozzi працює через ТОВ «Камоцци Пневматика», має 32 відділення, 500 співробітників та 80 000 підприємств-клієнтів. Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення.
В Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин росії Алексей Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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