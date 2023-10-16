Не купуватимуть російські алмази: індійську SRK вилучили з переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

Не купуватимуть російські алмази: індійську SRK вилучили з переліку міжнародних спонсорів війни Сьогодні 10:11

Не купуватимуть російські алмази: індійську SRK вилучили з переліку міжнародних спонсорів війни

Міжнародні корпорації продовжують обмежувати свою співпрацю з рф, не бажаючи фінансувати війну проти України та ще більше ізолюючи цим росію. Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) з переліку міжнародних спонсорів війни.

Компанія вийшла з офіційною заявою, в якій зазначила, що буде дотримуватись міжнародних зобов’язань та не співпрацюватиме з російськими підсанкційними суб'єктами. Крім того, у компанії заявили про свою підтримку нинішнім і майбутнім ініціативам країн G7 щодо обмежень поводження з російськими алмазами, та утримання від їх закупівель.

Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Таке рішення компанії має послабити спроможність росії вести війну проти нашої держави та її вплив у світі.

Наразі в окремих країнах санкційної коаліції діє заборона на імпорт російських алмазів, але вона стосується виключно необроблених алмазів. Деякі компанії знайшли спосіб обходити такі обмеження. Необроблені російські алмази змішують з іншими алмазами, а потім продають як «змішаний» товар. Також, заборона не поширюється на російські діаманти, що були оброблені в інших країнах.

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Це створює значні прогалини в санкційному механізмі, які дозволяють таким компаніям, як «Алроса» не тільки наповнювати російську військову казну грошима, а й брати участь у будівництві військових підводних човнів та поширювати кремлівський вплив на інші континенти.

«росія будь-який товар перетворює на зброю та інструмент втручання у внутрішню політику інших держав. Відмова таких компаній як SRK від закупівлі російських алмазів — це внесок не тільки у мир на європейському континентів, а й перш за все у національну безпеку самої Індії. Довгоочікуване рішення G7, яке ми сподіваємося буде скоро прийнято, стане історичною віхою для алмазної індустрії. Ніхто не хоче отримати криваву каблучку на весілля чи народження дитини. Світ хоче споживати відповідально. І ми віримо, що виробники діамантів почують своїх споживачів та подарують їм насолоду радіти діамантам, замість занепокоєнь про реальне походження каміння», — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК привітали рішення SRK та стежитимуть за виконанням зобов’язань, які взяла на себе компанія.

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