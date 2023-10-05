НАЗК внесло низку дочірніх компаній Яндекс у перелік кандидатів міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК внесло низку дочірніх компаній Яндекс у перелік кандидатів міжнародних спонсорів війни Сьогодні 15:48 — Фондовий ринок

НАЗК внесло низку дочірніх компаній Яндекс у перелік кандидатів міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло низку дочірніх компаній Яндекс у перелік кандидатів на санкції проти міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє НАЗК.

«Компанія працює в рф і сплачує значні податки до держбюджету агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів», — сказано в повідомленні.

Ідеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньо-російських, так і міжнародних.

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Компанія давно і добровільно співпрацювала із кремлем. Так, у 2009 році Яндекс продав за 1 євро державному російському «Сбербанку» одну так звану золоту акцію (актив, що дає широкі повноваження щодо контролю за пакетами акцій підприємства).

Також співзасновник Яндекса Аркадій Волож після анексії Криму неодноразово був на особистих зустрічах із путіним. Відомо, що вони зустрічалися на заходах щодо розробки штучного інтелекту в 2017 році та щодо IT-інвестування в 2020-му. Також у 2017 році Яндекс за вказівкою влади відключив електронні гаманці російським опозиціонерам.

Докладніше про небезпеку сервісів Яндексу:

«Яндекс-поиск», що працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну кремлю інформацію, до видачі не потрапляє критика влади або правдива інформація про війну проти України.

«Яндекс-деньги», що на 75% належить Сбербанку росії, має всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів.

«Яндекс-еда» і «Яндекс-такси», що мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.

Одними з найнебезпечніших сервісів є «Яндекс-карты» і «Яндекс-навигатор», якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них, серед іншого, росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки та про режимні об'єкти на території України.

Ці сервіси досі доступні для завантаження на платформах App Store та Google Play у світі.

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Маючи доступ до трекінгу імен, платіжних карток та адрес, Яндекс може передавати інформацію, наприклад, про людей, які приїжджають на роботу до держустанов або до посольств інших країн. Так, сервіс Яндексу «Yango» (таксі, доставка їжі), що працював у 16 країнах за межами рф, було обмежено та заборонено владою кількох держав з міркувань безпеки. Це зробили уряди Латвії, Естонії, Британії, Франції і Казахстану.

НАЗК вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти «яндексівських» компаній до Служби безпеки України та до інших відповідальних органів. Інформація Національному агентству була надана ГО «Запорізький центр розслідувань».

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