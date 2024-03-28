Західні компанії списали 100 млрд доларів після відходу з росії, — Reuters Сьогодні 13:36

Західні компанії списали 100 млрд доларів після відходу з росії, — Reuters

Відхід корпорацій з території росії після вторгнення в Україну в 2022 році обійшовся іноземним компаніям у 107 млрд доларів у вигляді списань та втраченої вигоди.

Про це свідчить аналіз звітів компаній, проведений Reuters

Обсяг списань збільшився на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року.

Збитки росії

Юрист Джеремі Цукер, експерт із санкцій, заявив, що дуже велика кількість клієнтів його фірми з різних галузей вирішили повністю залишити росію і, ймовірно, не захочуть повертатися навіть після закінчення військових дій.

В результаті важливі технології залишили країну, і рф, можливо, більше не зможе підтримувати деякі високотехнологічні виробництва, сказав голова практики національної безпеки американської юридичної фірми Dechert Цукер.

«Це, безумовно, передбачає для мене серйозну шкоду економіці», — сказав він агентству Reuters.

Масовий вихід

За даними аналізу Єльської школи менеджменту, близько 1000 компаній вийшли з бізнесу на території росії, хоча сотні компаній, включаючи Auchan та Benetton, все ще працюють або призупинили діяльність.

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«Оскільки російське вторгнення триває на тлі слабкої військової допомоги Заходу, а деталізованість режимів західних санкцій збільшується, компанії, які все ще прагнуть вийти з росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами і будуть змушені миритися з великими списаннями та втратами», — сказав Ян Мессі з консалтингової компанії із глобальних ризиків S-RM.

Президент рф володимир путін, який щойно забезпечив переобрання, тепер має оновлений мандат на подальшу ізоляцію від Заходу, у тому числі через додаткові конфіскації активів та політичний тиск, додав Мессі.

Заходи Кремля

Москва вимагає знижки не менше 50% при продажу іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу, часто погоджуючись із номінальною комісією лише в один рубль.

Цього року продаж активів, що належать Shell, HSBC, Polymetal International, та Yandex NV, були оголошені на загальну суму майже 10 млрд доларів і зі знижкою до 90%. Минулого тижня Danone заявила, що отримала дозвіл регулюючих органів на продаж своїх російських активів, зазнавши загальних збитків у 1,3 млрд доларів.

«У рф немає західних активів, які можна було б вважати безпечними або захищеними, допоки Кремль продовжує вести війну», — сказав Мессі.

Москва вже взяла під тимчасовий контроль активи кількох західних компаній, зокрема Fortum, Carlsberg, OMV та Uniper.

Указ 2022 року забороняє інвесторам із «недружніх» країн — тих, які запровадили санкції проти росії за війну проти України, — продавати акції ключових енергетичних проектів та банків без явного схвалення президента.

Тим часом, багато виробників товарів повсякденного попиту та споживчих товарів утримуються від повного виїзду з росії, аргументуючи це тим, що звичайні люди в Росії покладаються на їхню продукцію.

До компаній, які все ще працюють або ведуть бізнес у росії, входять Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever і Reckitt. Інші, у тому числі Intesa Sanpaolo, стикаються з бюрократичними перешкодами у спробі піти.

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