Уряд відмовляється від списку «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК — Finance.ua

Уряд відмовляється від списку «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК Сьогодні 18:33

Кабінет Міністрів після звернень від країн-партнерів вирішив відмовитись від списку «Міжнародні спонсори війни» на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Уряд провів розширене засідання за участю представників РНБО, СБУ, НАЗК, Офісу генпрокурора та послів країн-партнерів, на якому розглянули питання функціонування сторінки «Міжнародні спонсори війни» на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

МЗС доповіло про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку «Міжнародних спонсорів війни». Та, відповідно, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Також на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні наголосили в Мін'юсті. Представники РНБО, зокрема, зазначили, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до Державного реєстру санкцій.

У НАЗК погодились, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Після обговорення присутні погодилися з низкою пропозицій МЗС, Мін'юсту, Мінекономіки, РНБО, Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Зокрема, про передачу інформації зі списку до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для визначення підстав для застосування санкцій до зазначених на даному ресурсі суб'єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО.

Користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» переадресують на веб-сайт РНБО «Державний реєстр санкцій».

«Це необхідно для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік суб'єктів, щодо яких застосовано санкції в Україні», — резюмували в Кабміні.

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