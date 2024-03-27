Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян росії — Finance.ua

Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян росії Сьогодні 20:30 — Фондовий ринок

Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян росії

Банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які мають російське громадянство, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни.

За інформацією керуючого партнера швейцарського юридичного бюро Leolex Романа Кудінова, із проблемою зіткнулися кілька клієнтів UBS та Credit Suisse з подвійним громадянством. Усі вони сплачують податки у Швейцарії, в росії ніяких доходів не отримують і податків не сплачують.

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Партнер мультисімейного офісу групи компаній ITSWM Катерина Попова розповіла, що наразі швейцарські банки розглядають будь-які зв’язки своїх клієнтів із росією, навіть разове перерахування коштів родичам у рф за відсутності російського паспорта.

Також один із швейцарських банків відмовився відкрити рахунки кільком громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт, розповів керівник банківської практики юридичної компанії Amond&Smith Іван Тихоненок. За його словами, банки вимагали документально підтвердити відмову від російського громадянства для подальшої взаємодії із клієнтами фірми.

Ще один банк закрив рахунок клієнту однієї з російських консалтингових компаній, який має громадянство росії та посвідку на проживання у Швейцарії, повідомило джерело в цій компанії.

Юрист колегії адвокатів Delcredere Артем Касумян зазначив, що рішення окремих банків Швейцарії закривати рахунки росіянам із подвійним громадянством обумовлено комплаєнс-міркуваннями (тобто необхідністю відповідати будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам чи нормам). Він наголосив, що наявність у клієнта російського паспорта змушує банки витрачати ресурси на додаткові перевірки.

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Як зазначається, російський паспорт стає у Швейцарії «чорною міткою» через те, що місцеві банки бояться вторинних санкцій. За словами джерела серед брокерів, кредитні організації відносять клієнтів із громадянством росії до категорії високого ризику і можуть запроваджувати для них спеціальні умови обслуговування, наприклад, підвищені комісії.

Раніше у 2022−2023 роках швейцарські банки закрили рахунки російських клієнтів, на яких було менш як $1 млн, а для нових клієнтів із росії підняли поріг входу до $5−10 млн. Після цього заможні росіяни почали отримувати місцевий ВНЖ, але тепер банки дивляться не тільки на наявність посвідки на проживання і навіть не на швейцарський паспорт, а в першу чергу на те, чи клієнт отримує якийсь дохід у росії і чи платить там податки.

Укрінформ За матеріалами:

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