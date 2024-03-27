Samsung Pay припинить роботу з російськими картками «Мір» — Finance.ua

Samsung Pay припинить роботу з російськими картками «Мір»
Платіжна система для мобільних пристроїв Samsung Pay припинить роботу з картками російської платіжної системи «Мір».
Про це повідомляється на сайті компанії.
«З 3 квітня 2024 року додавання та використання карток „Мір“ у Samsung Pay буде недоступне», — написано в заяві.
Усі картки, прив’язані до Samsung Pay будуть автоматично відв'язані 3 квітня.
Нагадуємо, картки російської платіжної системи «Мір» перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.
Крім того, у лютому 2024 року Міністерство фінансів США у межах масштабного пакета санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну оголосило про обмеження проти російської платіжної системи «Мір».
Під американські обмеження потрапило акціонерне товариство «Національна система платіжних карток» (НСПК) — державний оператор платіжної системи «Мір», який належить центральному банку росії.
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