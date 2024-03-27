Samsung Pay припинить роботу з російськими картками «Мір» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung Pay припинить роботу з російськими картками «Мір»

16
Samsung Pay припинить роботу з російськими картками «Мір»
Samsung Pay припинить роботу з російськими картками «Мір»
Платіжна система для мобільних пристроїв Samsung Pay припинить роботу з картками російської платіжної системи «Мір».
Про це повідомляється на сайті компанії.
«З 3 квітня 2024 року додавання та використання карток „Мір“ у Samsung Pay буде недоступне», — написано в заяві.
Усі картки, прив’язані до Samsung Pay будуть автоматично відв'язані 3 квітня.
Нагадуємо, картки російської платіжної системи «Мір» перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.
Читайте також
Крім того, у лютому 2024 року Міністерство фінансів США у межах масштабного пакета санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну оголосило про обмеження проти російської платіжної системи «Мір».
Під американські обмеження потрапило акціонерне товариство «Національна система платіжних карток» (НСПК) — державний оператор платіжної системи «Мір», який належить центральному банку росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.