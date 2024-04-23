Блокування коштів на банківських рахунках боржників: що потрібно знати — Finance.ua

Блокування коштів на банківських рахунках боржників: що потрібно знати Сьогодні 12:05 — Фінтех і Картки

Блокування коштів на банківських рахунках боржників: що потрібно знати

Міністерство юстиції України роз’яснило питання блокування коштів на банківських рахунках боржників під час воєнного стану.

«Відповідно до статті 18 Закону України „Про виконавче провадження“ виконавець здійснює заходи примусового виконання рішення у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом та Законом. Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред'явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця)», — пояснили в Мін'юсті.

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Арешт на майно боржника накладає виконавець шляхом винесення постанови про арешт майна боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Як це відбувається

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право накласти арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей.

Коли повинні зняти арешт майна

Виконавець зобов’язаний зняти арешт з коштів на рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня, з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку заборонено звертати стягнення.

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Арешт може бути знятий також за рішенням суду.

Законом не передбачено заборони щодо звернення стягнення на кошти військовослужбовців.

Арешт майна під час воєнного стану

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:

фізичні особи — боржники, на кошти яких накладено арешт, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року, а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту, за умови що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій.

Для визначення такого поточного рахунку у банку фізична особа — боржник повинен звернутись до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який наклав арешт на кошти, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. Заява може бути подана в паперовій формі або в електронній формі.

У заяві зазначаються номер поточного рахунку та найменування банку, в якому відкрито такий рахунок.

Державний, приватний виконавець протягом 2 робочих днів повинен винести постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи — боржника у банку для здійснення видаткових операцій та невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після винесення постанови:

надати відповідну постанову банку;

перевірити наявність інших виконавчих проваджень, відкритих стосовно фізичної особи — боржника, та, у разі якщо стосовно фізичної особи — боржника відкриті інші виконавчі провадження, одночасно надати відповідну постанову до органів державної виконавчої служби або приватному виконавцю, які здійснюють примусове виконання у таких виконавчих провадженнях. У такому разі поточний рахунок, зазначений у відповідній постанові, вважається визначеним для здійснення видаткових операцій і в межах таких виконавчих проваджень.

Нагадаємо, виконавча служба може накладати арешти на майно, для повернення боргу. Проте є список речей, які гарантовано не можуть описати та реалізувати.

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