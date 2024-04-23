Економіка України: інфляція та курс, влив міграційних процесів, прогнози (інфографіка) — Finance.ua

Економіка України: інфляція та курс, влив міграційних процесів, прогнози (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Економіка України: інфляція та курс, влив міграційних процесів, прогнози (інфографіка)

Як повідомляє Міністерство економіки, в Україні поступово стабілізуються міграційні процеси на фоні зупинення відпливу трудових ресурсів, що на початку війни було спричинено переміщенням населення до безпечних місць. Але значна частина громадян усе ще залишається за кордоном.

Про це йдеться в консенсус -прогнозі Мінекономіки.

За даними ООН, станом на 14.03.2024, у всьому світі було зафіксовано 6,5 млн біженців з України, що додатково негативно впливає на рахунок поточних операцій платіжного балансу.

До серпня 2023 року імпорт послуг, у структурі якого майже 70% складає імпорт послуг подорожей, кумулятивно зростав, і, лише починаючи з вересня, динаміка змінилася на протилежну.

Незважаючи на всі проблеми, породжені війною, позитивна динаміка за ключовими макроекономічними показниками є свідченням пристосованості економіки до умов війни й поступового її переналаштування.

Інфляція

Зберігається тренд і на сповільнення споживчої інфляції - у березні 2024 року річний темп становив 3,2% (4,3% у попередньому місяці). І це найнижчий рівень за більш як три роки і є порівняно близьким до динаміки інфляції в деяких європейських країнах, на чиїх територіях не ведуться бойові дії, що є додатковим підтвердженням цього.

Курс валюти

Водночас забезпечується і відносна курсова стійкість гривні з огляду на стабільно вузькі межі коливання курсу, навіть після переходу від фіксованого до режиму керованої гнучкості (03.10.2023 Національний банк, огляд обмінного курсу). Загалом у 2023 році обмінний курс становив 36,6 грн/дол.США.

Прогнози на майбутнє

На 2026−2027 роки експерти в основному припускають зростання економіки в рамках програм відновлення та відбудови, що відповідно підвищуватиме роль впливу інвестиційного попиту.

Ураховуючи прогнози експертів, ВВП у 2027 році так і не досягне рівня 2021 року: становить 91% рівня 2021 року для сценарію закінчення війни у 2024 році, та 88% - для сценарію більш тривалої війни.

Наразі експерти у своїх прогнозних сценаріях розділилися на дві групи: одна група включає оптимістично налаштованих експертів, які виходять з того, що війна закінчиться у 2024 році, а інша група експертів припускає, що війна може тривати довше.

Перша група прогнозує, що середній курс у 2025 році становитиме 42,6 грн/долар та зросте до 45,7 грн/долар наприкінці року.

Інша група очікує середній курс 42,70 грн/долар та зростання до 44,80 грн/долар наприкінці року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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