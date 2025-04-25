День фінансів: прогнози НБУ та МВФ щодо курсу валют, зарплат, цін на пальне та тарифів на комуналку — Finance.ua

День фінансів: прогнози НБУ та МВФ щодо курсу валют, зарплат, цін на пальне та тарифів на комуналку Сьогодні 17:46

В п"ятницю, 26 квітня, НБУ та МВФ дали прогнози щодо стану економіки, курсу та зарплат.

Прогноз щодо курсу долара в Україні. Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році. Про це Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році. Про це йдеться у звіті World Economic Outlook (квітень 2025 року).

Також МВФ дав прогноз чисельності населення України на наступні роки.

Сценарії у наступному році. Міністр фінансів України Сергій Марченко . Міністр фінансів України Сергій Марченко виступив на зустрічі фінансового блоку країн G7 під час робочого візиту до Вашингтона в межах Весняних зборів МВФ та Світового банку.

НБУ в своєму Макроекономічному прогнозі до «Інфляційного звіту» за квітень 2025 року повідомив про таке:

Оцінка дефіциту електроенергії. Швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної Швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної інфраструктури , розбудова розподіленої генерації електроенергії та потужностей відновлювальних джерел електроенергії на тлі збереження стійкого імпорту е/е дають змогу поліпшити оцінку дефіциту е/е на прогнозному горизонті.

Економіка України зростатиме на 3−4% щороку. Нацбанк прогнозує поступове відновлення Нацбанк прогнозує поступове відновлення економіки України з ростом ВВП на 3−4% щороку у 2025−2027 роках. Цьому сприятиме збільшення врожаїв, оборонні замовлення та інвестиції.

Підвищення зарплат в Україні. Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року.

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Штраф за порушення військового обліку. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей період В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей період призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, чи можна оплатити штраф за порушення військового обліку у мобільному застосунку «Резерв+».

Зміни щодо правил бронювання працівників. У Мінекономіки задоволені перебронюванням. Компанії можуть бронювати співробітників, якщо вони відповідають У Мінекономіки задоволені перебронюванням. Компанії можуть бронювати співробітників, якщо вони відповідають критеріям , наприклад, зарплата від 20 тис.грн. Ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається.

Квартири для військових. У першому кварталі 2025 року Міністерство оборони України закупило 36 квартир для військовослужбовців на суму близько 104 млн гривень. Це більше, ніж за весь попередній рік, коли було придбано 33 квартири. Про це . У першому кварталі 2025 року Міністерство оборони України закупило 36 квартир для військовослужбовців на суму близько 104 млн гривень. Це більше, ніж за весь попередній рік, коли було придбано 33 квартири. Про це повідомило відомство.

До речі, у новій статті Finance.ua розповідає про ветеранський спорт, що це за допомога, хто може на неї розраховувати, на що можна витратити кошти та як загалом працює ця програма.

ТОП-10 авто бестселерів в Європі. За даними JATO Dynamics, За даними JATO Dynamics, європейські продажі Peugeot 208 сягнули 25 241 од., що на 7% більше, ніж у березні минулого року.

При цьому подорожчання бензину скасовується: регулятор переглянув прогноз на 2025 рік.

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