День фінансів: прогноз курсу від Dragon Capital, мікрокредити, вплив ШІ на вакансії Сьогодні 17:33

У середу, 29 жовтня, стало відомо, що Національний Банк України проводить Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності. Цьогоріч і Finance.ua долучився до ініціативи у якості партнеру тестування. Тож рекомендуємо вам обов’язково приділити декілька хвилин свого часу та упевнитися у своїх знаннях!

🔎 Де пройти тест?

Онлайн з 31 жовтня до 7 листопада 2025 року на сайті Національного банку «Гаразд».

Прогноз курсу від Dragon Capital

В рамках поточного режиму гнучкого інфляційного таргетування адаптованого до реалій війни валютно-курсова політика НБУ залишається підпорядкованою досягненню інфляційної цілі в 5%, а динаміка курсу гривні до долара США визначається НБУ. За оновленим прогнозом , курс гривні сягне 43,0 грн/дол. США до кінця 2025 р. і 44,0 грн/дол. США до кінця 2026 р., порівняно з 43,5 і 46,0, очікуваними раніше.

Як ШІ може змінювати ринок праці

декларують, що вони наймають офіційно людей. А 14% роботодавців заявили, що вони наймають неофіційно та уникають офіційного працевлаштування. Також стало відомо, як 54% роботодавцівдекларують, що вони наймають офіційно людей. А14% роботодавців заявили, що вони наймають неофіційно та уникають офіційного працевлаштування. Також стало відомо, як ШІ змінює ринок праці.

Фахівці, без яких не обійтися

Експерти Work.ua зібрали пропозиції роботи, що залишатимуться потрібними в довгостроковій перспективі, незалежно від технологій, політики чи економічних коливань.

Українці найчастіше беруть мікрокредити

Основними причинами звернення до мікрофінансових організацій залишаються щоденні потреби, насамперед, щоб «дожити до зарплати». Також поширеними є кредити на оплату лікування, комунальних послуг, купівлю одягу або ремонт житла.

Скільки заробили страхові компанії

У січні-вересні 2025 року українські страхові компанії виплатили понад 38,9 млн євро страхових відшкодувань потерпілим у ДТП за кордоном, спричинених українськими водіями, які мали чинний сертифікат «Зелена картка».

🚅Finance.ua в новому матеріалі розповідає про нещасні ситуації, коли щось стається під час поїздки в «Укрзалізниці» та куди звертатися в такому разі. Про все це читайте у статті нижче:

Де найбільше купують житло

Попит на купівлю житла у великих містах України залишається відносно стабільним. Найпомітніше зростання фіксується у Львові, а також частково у Києві. Водночас Одеса і Дніпро зберігають торішній рівень активності без суттєвих змін.

Експорт української зброї

. Про це глава держави заявив під час зустрічі з членами уряду. Подробиці Президент Володимир Зеленський доручив уряду вже в листопаді запустити програму контрольованого експорту зброї українського виробництваПро це глава держави заявив під час зустрічі з членами уряду. Подробиці тут

Скільки громадян підтримують розширення ЄС

Політика розширення Європейського Союзу набула політичного імпульсу після вторгнення росії в Україну. Оскільки розширення ЄС набуває нового політичного імпульсу, нове опитування показує, що понад половина європейців підтримують цей процес.

В яких країнах ЄС жителі вважають себе бідними

Серед країн ЄС найвищий рівень людей, яких суб’єктивно вважали бідними, спостерігався в Греції (66,8%), Болгарії (37,4%), Словаччині (28,7%). А де найбагатші — читайте тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.