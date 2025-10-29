Зеленський доручив уряду запустити експорт української зброї вже в листопаді Сьогодні 13:34

Президент Володимир Зеленський доручив уряду вже в листопаді запустити програму контрольованого експорту зброї українського виробництва.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з членами уряду.

Зеленський наголосив, що міністр оборони має до кінця року повністю виконати завдання щодо виробництва та постачання дронів FPV, дронів-перехоплювачів і безпілотників для ударів на великі відстані.

«Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. До кінця року маємо вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва у системі захисту держави», — зазначив президент.

Завдання для уряду

Під час наради також обговорили проблемні питання в охороні здоров’я, зокрема ціни на ліки та їхню доступність. Міністр охорони здоров’я має забезпечити конкретні результати, щоб українці відчули, що медикаменти стають справді доступнішими.

Окремо Зеленський звернувся до віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики та міністра культури. Він наголосив на необхідності залучення ресурсів у сферу культури під час війни. За словами президента, деякі країни готові підтримати Україну, а МЗС і Офіс президента допоможуть у міжнародній комунікації.

Також триває робота над підвищенням зарплат у сфері освіти. Наступного року уряд має забезпечити зростання доходів для вчителів шкіл і викладачів університетів.

Міністру фінансів президент доручив визначити пріоритетні суспільні потреби, на які будуть спрямовані кошти від заморожених російських активів.

Окрему увагу Зеленський приділив політиці щодо ветеранів. За його словами, у цій сфері потрібно більше активності й результатів не лише від профільного міністра, а й від усієї системи влади.

Нагадаємо, на початку жовтня на міжнародному Форумі оборонних індустрій Володимир Зеленський заявив , що доручив Кабінету міністрів, Офісу президента, секретарю РНБО розробити механізм для відкриття контрольованого експорту української зброї. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах Америки та на Близькому Сході.

Він наголосив, що потенціал українського виробництва зброї значно більший, ніж фінансується зараз завдяки внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім із партнерами.

