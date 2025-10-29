0 800 307 555
Зеленський доручив уряду запустити експорт української зброї вже в листопаді

Президент Володимир Зеленський доручив уряду вже в листопаді запустити програму контрольованого експорту зброї українського виробництва.
Про це глава держави заявив під час зустрічі з членами уряду.
Зеленський наголосив, що міністр оборони має до кінця року повністю виконати завдання щодо виробництва та постачання дронів FPV, дронів-перехоплювачів і безпілотників для ударів на великі відстані.
«Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. До кінця року маємо вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва у системі захисту держави», — зазначив президент.

Завдання для уряду

Під час наради також обговорили проблемні питання в охороні здоров’я, зокрема ціни на ліки та їхню доступність. Міністр охорони здоров’я має забезпечити конкретні результати, щоб українці відчули, що медикаменти стають справді доступнішими.
Окремо Зеленський звернувся до віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики та міністра культури. Він наголосив на необхідності залучення ресурсів у сферу культури під час війни. За словами президента, деякі країни готові підтримати Україну, а МЗС і Офіс президента допоможуть у міжнародній комунікації.
Також триває робота над підвищенням зарплат у сфері освіти. Наступного року уряд має забезпечити зростання доходів для вчителів шкіл і викладачів університетів.
Міністру фінансів президент доручив визначити пріоритетні суспільні потреби, на які будуть спрямовані кошти від заморожених російських активів.
Окрему увагу Зеленський приділив політиці щодо ветеранів. За його словами, у цій сфері потрібно більше активності й результатів не лише від профільного міністра, а й від усієї системи влади.
Нагадаємо, на початку жовтня на міжнародному Форумі оборонних індустрій Володимир Зеленський заявив, що доручив Кабінету міністрів, Офісу президента, секретарю РНБО розробити механізм для відкриття контрольованого експорту української зброї. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах Америки та на Близькому Сході.
Він наголосив, що потенціал українського виробництва зброї значно більший, ніж фінансується зараз завдяки внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім із партнерами.
