Чи можуть чоловіки виїжджати у відрядження за кордон під час війни

Питання виїзду чоловіків за кордон під час війни залишається актуальним для багатьох компаній. Часто мова йде про короткострокові відрядження для участі у зустрічах, навчаннях або конференціях.

Головне питання: чи можуть заброньовані працівники офіційно виїхати за кордон під час воєнного стану?

Відповідь на це питання дала партнерка Expatpro Тетяна Ященко

Чи можуть заброньовані працівники виїжджати у відрядження

Правила виїзду для чоловіків призовного віку визначає Постанова Кабміну № 57 про перетин державного кордону. У ній передбачено, що заброньовані працівники, які не підлягають мобілізації, можуть перетинати кордон, зокрема і з метою відрядження.

Однак прямої норми «виїзд у відрядження для всіх заброньованих» у законодавстві немає. Вона чітко прописана лише для працівників, заброньованих за державними органами та органами місцевого самоврядування.

Для працівників бізнесу діє загальний принцип: заброньований працівник може виїхати, якщо він не підлягає мобілізації і має документи, що підтверджують мету поїздки.

Чи потрібен окремий дозвіл ТЦК

Спеціального дозволу від ТЦК для виїзду за кордон не потрібно. Рішення про пропуск приймає прикордонна служба під час контролю на кордоні.

«Таке рішення, по суті, приймається на місці, і наявність документів, які повноцінно підтверджують мету виїзду, не гарантує пропуску», — зазначає експертка.

Прикордонники перевіряють документи, що підтверджують мету відрядження (наказ, запрошення, програма заходу тощо). Непідтвердження мети виїзду є загальною підставою для відмови у наданні дозволу на виїзд.

Але навіть повний пакет документів не гарантує перетину кордону — рішення приймається в кожному випадку окремо.

Хто може виїжджати у відрядження, навіть якщо не працює в приватному секторі

Винятки прямо передбачені для:

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Вони мають право виїжджати у службові відрядження за умови наявності підтверджуючих документів.

Що робити, якщо правила зміняться під час поїздки

Правила виїзду можуть змінитися у будь-який момент. Якщо працівник уже за кордоном, йому потрібно мати при собі документи, які відповідають новим вимогам для повернення.

При цьому важливо: повернутися в Україну громадянин має право завжди. Обмежити в’їзд не можуть.

