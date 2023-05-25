День фінансів: процедура обов'язкового техогляду, нововведення «Укрпошти», «технології майбутнього», які використовують банки — Finance.ua

День фінансів: процедура обов'язкового техогляду, нововведення «Укрпошти», «технології майбутнього», які використовують банки Сьогодні 17:50

Четвер, 25 травня. Як змінились ставки на депозити та іпотеку, чи потрібно українцям позбавлятись від доларів, та яких фахівців шукають роботодавці в Україні.

Обов’язковий техогляд автівок. У МВС кажуть, що У МВС кажуть, що змінюють процедуру обов’язкового техогляду для підвищення якості і недопущення пересування та експлуатації несправних транспортних засобів на дорогах. Ці зміни необхідні, оскільки останнім часом спостерігається дуже багато ситуацій, коли на вулицях автівки пересуваються у технічно несправному стані.

Ставки заа депозитами зростають. Відсотки за 9-місячними та річними гривневими депозитами збільшилися в середньому на 1−1,5%, починаючи з травня цього року. Відсотки за 9-місячними та річними гривневими депозитами збільшилися в середньому на 1−1,5%, починаючи з травня цього року. Банкіри кажуть , що це сталося внаслідок вдалої політики НБУ зі зв’язування «гарячих» коштів, які знаходяться на нинішніх рахунках клієнтів. Також стало відомо, що середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в березні 14%, тоді як у лютому — 8,3%.

Варто відмітити, що українські банки стають все більш технологічними, особливо під час повномасштабної війни. Фінустанови переносять свої бази даних і сервіси у хмару, постійно розширюють можливості мобільних застосунків, запроваджують послуги для українців за кордоном. Тож ми вирішили проаналізувати наявні тендеції на ринку, щоб розібратися, якими технологічними новинками порадують банки своїх клієнтів найближчим часом:

Вихід stereo by mono відкладається. Співзасновник цифрового банку Олег Гороховський повідомив, що вихід українського проекту під назвою stereo на польський ринок Співзасновник цифрового банку Олег Гороховський повідомив, що вихід українського проекту під назвою stereo на польський ринок відкладається на невизначений термін . Він додав, що проект повністю готовий до запуску в сусідній країні, а 24 травня вдалося успішно пройти сертифікацію Apple Pay.

Дію безмитної торгівлі продовжили ще на рік. Європейська Рада продовжила ще на рік дію безмитного ввозу українських товарів до країн Євросоюзу. Це означає, що український Європейська Рада продовжила ще на рік дію безмитного ввозу українських товарів до країн Євросоюзу. Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року.

«Укрпошта» анонсувала нововведення. «Укрпошта» скасовує бандеролі як окремий вид поштових відправлень з 1 липня 2023 року. В минуле підуть печатки, сургуч і багато іншого. Також компанія анонсувала зменшення тарифів на відправлення посилок у Сполучені Штати Америки.

Індекс долара. У четвер У четвер індекс долара перевищив позначку 104. Це має ознаки того, що економіка США може витримати агресивну кампанію посилення монетарної політики Федрезерву, а також критичні заяви чиновників центрального банку спонукали інвесторів зменшити ставки на зниження процентних ставок цього року.

До речі, у новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, звідки шум про дефолт у США і чи потрібно українцям позбавлятись від доларів:

До 53 тисяч гривень для українців. Польський центр міжнародної допомоги розпочинає дві нові програми виплат для українських біженців. Отримати грошову допомогу зможуть біженці з України, які проживають у Варшаві, Любліні, Білостоку, Щецині, Бидгощі, Торуні та околицях цих міст. Польський центр міжнародної допомоги розпочинає дві нові програми виплат для українських біженців. Отримати грошову допомогу зможуть біженці з України, які проживають у Варшаві, Любліні, Білостоку, Щецині, Бидгощі, Торуні та околицях цих міст. Виплати за двома програмами відрізняються.

Яких фахівців шукають роботодавці в Україні. В Україні з початку 2023 року офіційно зафіксували зростання кількості вакансій. Найактивніше роботодавці шукають кваліфікованих представників робітничих професій (наприклад, слюсарів та трактористів). Але також потрібні вчителі, лікарі та фармацевти, працівники сфери торгівлі та послуг. Кому платять найбільше — В Україні з початку 2023 року офіційно зафіксували зростання кількості вакансій. Найактивніше роботодавці шукають кваліфікованих представників робітничих професій (наприклад, слюсарів та трактористів). Але також потрібні вчителі, лікарі та фармацевти, працівники сфери торгівлі та послуг. Кому платять найбільше — розповідаємо тут

Водночас, як показують результати опитування ЄБА і Gradus Research, тільки 34% опитаних українців задоволені поточним місцем роботи. Суттєво гіршими є оцінки рівня доходу українців.

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