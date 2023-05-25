До 53 тисяч гривень: для українців у Польщі діють дві нові програми виплат — Finance.ua

До 53 тисяч гривень: для українців у Польщі діють дві нові програми виплат Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

До 53 тисяч гривень: для українців у Польщі діють дві нові програми виплат

Українські біженці у різних містах Польщі можуть отримати грошову допомогу до 6000 злотих. Цю суму можна буде отримати за 6 місяців.

Дві нові програми виплат розпочинає фонд PCPM (Польський центр міжнародної допомоги), повідомляє yavp.pl

Отримати грошову допомогу від PCPM зможуть біженці з України, які проживають у Варшаві, Любліні, Білостоку, Щецині, Бидгощі, Торуні та околицях цих міст.

Виплати за двома програмами відрізняються.

Програма 1

Перша програма призначена для біженців, які приїхали після 15 лютого 2023 року й відповідають усім трьом критеріям:

отримали номер PESEL зі статусом UKR;

не отримували тримісячних виплат від жодної міжнародної організації в Польщі (710/610 злотих);

хтось у родині має хоча б одну категорію вразливості: старші особи (60+), люди з інвалідністю, самотні батьки/опікуни родини, вагітні або годуючі матері, особи, що потребують негайного медичного втручання або постійного лікування.

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Така грошова допомога видається на кожну особу в сім'ї (до 4 осіб). Заявник отримуватиме по 710 злотих (6300 грн) упродовж 3 місяців, інші члени родини — по 610 злотих на місяць (максимум 2540 злотих (22 550 грн) для сім'ї з 4 осіб). Тривалість допомоги — 3 місяці.

Програма 2

Друга програма має на меті підтримати тих, хто приїхав після 24 лютого 2022 року, якщо вони відповідають усім 3 умовам:

на цей час не отримують 3-місячної грошової допомоги від жодної будь-якої гуманітарної організації в Польщі (в розмірі 710/610 злотих) і досі не отримували 6-місячну допомогу від PCPM;

не отримують щомісячної соціальної допомоги від польської держави (за винятком програми «500+» або інших видів допомоги до 200 злотих на місяць);

належать до однієї з вразливих категорій: люди від 60 років, якщо вони не живуть разом із молодшими членами родини, люди з інвалідністю, з якими живе тільки один член сім'ї, люди з хронічними захворюваннями з максимум ще однією людиною в сім'ї.

За цією програмою можна отримати по 1000 злотих людині з категорією вразливості упродовж 6 місяців. Загалом це 6000 злотих (53 тис. грн).

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