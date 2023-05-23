Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати — Finance.ua
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Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати

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Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати
Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати
Українці, які рятуються від війни у польському Познані, можуть отримати щомісячну допомогу від місцевого Червоного Хреста.
Про це йдеться на сайті організації.

Гроші для переселенців у Польщі

Допомогу зможуть отримати українці, які приїхали до Познані після 1 жовтня минулого року.
Сума виплат залежить від кількості членів родини:
  • 1 420 злотих на місяць — для одного члена родини;
  • 2 640 злотих на місяць — для двох у сім'ї;
  • 3 860 злотих на місяць — для трьох членів сім'ї;
  • 5 080 злотих на місяць — для чотирьох людей у родині;
  • 6 300 злотих на місяць — для п’яти і більше членів сім'ї.
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Претендувати на допомогу зможуть люди, які:
  • живуть у поганих умовах;
  • мають середній дохід на родину менший ніж 2 450 злотих на місяць;
  • мають на утриманні хоча б одну дитину чи людину похилого віку;
  • самі є людиною похилого віку;
  • мають на утриманні хоча б одну людину з інвалідністю.

Як оформити заявку на допомогу

Щоб отримати допомогу потрібно:
  • підготувати пакети документів для всіх членів родини
  • встановити застосунок IFRC;
  • оформити обліковий запит;
  • додати всіх членів родини, на яких повинні виплатити допомогу;
  • заповнити з мобільного застосунку анкету-заяву;
  • додати скани чи фото документів.
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За матеріалами:
evacuation.city
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