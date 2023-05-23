Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати — Finance.ua

Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати Сьогодні 09:12 — Світ

Переселенцям у Польщі виплатять 1400 злотих на місяць від Червоного Хреста: як отримати

Українці, які рятуються від війни у польському Познані, можуть отримати щомісячну допомогу від місцевого Червоного Хреста.

Гроші для переселенців у Польщі

Допомогу зможуть отримати українці, які приїхали до Познані після 1 жовтня минулого року.

Сума виплат залежить від кількості членів родини:

1 420 злотих на місяць — для одного члена родини;

2 640 злотих на місяць — для двох у сім'ї;

3 860 злотих на місяць — для трьох членів сім'ї;

5 080 злотих на місяць — для чотирьох людей у родині;

6 300 злотих на місяць — для п’яти і більше членів сім'ї.

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Претендувати на допомогу зможуть люди, які:

живуть у поганих умовах;

мають середній дохід на родину менший ніж 2 450 злотих на місяць;

мають на утриманні хоча б одну дитину чи людину похилого віку;

самі є людиною похилого віку;

мають на утриманні хоча б одну людину з інвалідністю.

Як оформити заявку на допомогу

Щоб отримати допомогу потрібно:

підготувати пакети документів для всіх членів родини

встановити застосунок IFRC;

оформити обліковий запит;

додати всіх членів родини, на яких повинні виплатити допомогу;

заповнити з мобільного застосунку анкету-заяву;

додати скани чи фото документів.

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