У Польщі розсилають банківські картки для виплат українським біженцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі розсилають банківські картки для виплат українським біженцям

Особисті фінанси
15
У Польщі розсилають банківські картки для виплат українським біженцям
У Польщі розсилають банківські картки для виплат українським біженцям
Українці у Польщі отримають банківські картки для виплат від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Їхня розсилка поштою розпочнеться після 22 травня.
Кошти отримають біженці, які подавали заяви у березні 2023 року, повідомляє yavp.pl.
Виплати у 710 злотих (6250 грн) на заявника і по 610 злотих (5370 грн) на кожного члена родини упродовж 3 місяців отримуватимуть 2500 родин біженців у Польщі.
Ті, кому надіслали банківські картки для отримання грошової допомоги, отримають SMS-повідомлення.
Читайте також
Після отримання банківської картки потрібно створити пароль на сайті sontse.org, тоді надійдуть кошти. Картку можна буде використовувати як для зняття готівки, так і для покупок у магазинах.
Після закінчення програми картки будуть анульовані, тому гроші важливо вчасно витратити або зняти в банкоматі.
Цього разу фінансову допомогу від фонду Diakonie Katastrophenhilfe отримають приблизно 2500 родин з України, яких відібрали під час другого етапу реалізації проекту. Перша фаза виплат грошової допомоги завершилася у січні 2023 року. Тоді фінансову допомогу отримали 7 287 родин біженців з України в Польщі.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.