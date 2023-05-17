Зросте на 300 злотих: Польща збільшує розмір допомоги на дитину — Finance.ua

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Зросте на 300 злотих: Польща збільшує розмір допомоги на дитину

Особисті фінанси
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Зросте на 300 злотих: Польща збільшує розмір допомоги на дитину
Зросте на 300 злотих: Польща збільшує розмір допомоги на дитину
Позитивні зміни очікують на українців, які перебувають із дітьми в Польщі. З наступного року біженці зможуть отримувати збільшену допомогу на дитину за програмою «‎500+». Виплати зростуть до 800 злотих на місяць.
Відповідну заяву зробив голова керівної партії Польщі «‎Право і справедливість» Ярослав Качинський. Він пообіцяв, що допомога «‎500+» стане «‎800+» вже з наступного року. Детальніше про зростання виплат і те, як українцям оформити допомогу на дитину в Польщі, читайте далі.
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За словами Качинського, з 1 січня 2024-го року розмір допомоги на дитину зросте на 300 злотих. При цьому програма залишиться під старою назвою. Умови для отримання виплат не зміняться. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що уряд розгляне ці пропозиції вже на наступному засіданні.

Як українцям оформити дитячу допомогу в Польщі

«‎500+» — це держпрограма уряду Польщі для підтримки сімей із дітьми. Зараз вона передбачає щомісячну виплату 500 злотих на кожну неповнолітню дитину в родині. Після початку повномасштабної війни в Україні польська влада ухвалила спеціальний закон, який дозволив українським біженцям брати участь у цій програмі.
Щоб оформити допомогу на дитину, українцям слід подати заявку в ZUS за допомогою:
  • сайту PUE ZUS (чи мобільного додатку mZUS);
  • порталу Emp@tia;
  • банківських сервісів.
До заяви необхідно додати документ, що підтверджує законне проживання на території країни. Це може бути, наприклад:
  • карта побиту з позначкою «доступ до ринку праці»;
  • наявність PESEL з позначкою UKR;
  • посвідка на постійне проживання;
  • рішення про надання статусу біженця та інші.
За офіційними даними за 7 років дії програми підтримки родин «‎500+» було виплачено понад 220 мільярдів злотих.
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За матеріалами:
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