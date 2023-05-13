Середня оплата праці сезонних працівників у Польщі зростає: ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей (інфографіка) — Finance.ua

Середня оплата праці сезонних працівників у Польщі зростає: ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей (інфографіка) Сьогодні 11:55 — Особисті фінанси

Середня оплата праці сезонних працівників у Польщі зростає: ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей (інфографіка)

Середній рівень оплати праці сезонних робітників у Польщі в першій половині 2023 року зріс на 10% порівняно з минулим роком. Це пов’язано з підвищенням мінімальної зарплати до 3410 злотих на місяць (30 200 грн).

Як повідомляє аналітичний центр Gremi Personal , з урахуванням податків, мінімальна зарплата становить 23 474 грн.

Польща піднімає рівень мінімальної зарплати двічі на рік, тому у липні цього року ставки збільшаться ще. Попри значний потік людей з України, в Польщі кількість вакансій більша, ніж попит на них. Найпопулярнішою залишається робота в готельно-ресторанній сфері та на збиранні врожаю.

ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей на ринку праці (середні місячні зарплати підраховані при умові шестиденного робочого тижня):

Польща також запрошує українців й на постійні роботи, не пов’язані із сезонністю. Найбільше вакансій є у сфері харчової промисловості та логістиці. За найпростішу роботу, яка не передбачає знання польської та особливих навичок пропонують від 30 000 грн.

В агенції також звертають увагу на зміни тенденції на ринку працевлаштування. Якщо навесні минулого року майже не було вакансій, то цьогоріч в українців вже є нагода обирати серед великої кількості пропозицій. Ці обставини мотивують роботодавців надавати якомога кращі умови праці.

Наразі в Польщі проживає близько 2 млн українців, з них 1,5 млн отримали статус тимчасового захисту. Офіційно працевлаштовано 739 тис українців.

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